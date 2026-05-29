Küresel kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), holdingin mali yapısı üzerindeki yıllık periyodik gözden geçirme çalışmasını tamamladı.

Koç Holding, uluslararası devin değerlendirme sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarına resmen duyurdu.

KREDİ NOTLARI DEĞİŞMEDİ

Yapılan açıklamada, S&P'nin Koç Holding'in mevcut kredi notlarında ve geleceğe yönelik projeksiyonunda bir değişikliğe gitmediği belirtildi. Şirket tarafından KAP'a yapılan resmi bildirimde şu teknik detaylara yer verildi:

"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından Şirketimizle ilgili yıllık gözden geçirme çalışması tamamlanmış olup, uzun vadeli kredi notumuz 'BB+', kısa vadeli kredi notumuz 'B', görünüm ise 'durağan' olarak teyit edilmiştir. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.