Bazı hisseler var , takas yapılarındaki muazzam kurumsal pay ağırlığı ile küçük yatırımcıdan neredeyse tamamen ayrışıyor. İşte Mayıs 2026 sonu itibarıyla Borsa İstanbul’da kurumsal takas oranı en yüksek olan ve adeta kurumsal yatırımcıların kalesi haline gelen ilk 10 hisse senedi ve takas oranları:

BORSANIN KURUMSAL SAHİPLİĞİ EN YÜKSEK HİSSELERİ

1. QNB Bank A.Ş. (QNBTR)

Kurumsal Takas Oranı: %99,76

2. QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK)

Kurumsal Takas Oranı: %98,58

3. Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)

Kurumsal Takas Oranı: %98,54

4. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)

Kurumsal Takas Oranı: %98,08

5. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)

Kurumsal Takas Oranı: %97,07

6. Enpara Bank A.Ş. (ENPRA)

Kurumsal Takas Oranı: %96,24

7. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO)

Kurumsal Takas Oranı: %96,06

8. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

Kurumsal Takas Oranı: %95,99

9. Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Kurumsal Takas Oranı: %95,58

10. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)

Kurumsal Takas Oranı: %95,21

