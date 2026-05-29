Şirket, resmi kredi derecelendirme notunun belirlenmesi amacıyla yeni bir sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla Türkiye'de derecelendirme faaliyetleri yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile masaya oturulduğu belirtildi.

SÖZLEŞME 1 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Gezinomi tarafından yatırımcılara ve kamuoyuna aktarılan bildirimde, iş birliğinin takvimine ve detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile 29.05.2026 tarihinde kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmış olup, bir derecelendirme dönemini kapsayan sözleşme 29.05.2027 tarihine kadar geçerlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GZNMI hisseleri 26 Mayıs’ta kapanışı yüzde 2,01’lik düşüş ile 65,65 TL’den yaptı.

