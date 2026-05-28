BIST 100 endeksinde yatırılan sermayeyi en verimli kullanan şirketler belli oldu. Stockeys verilerine göre; ROIC (Yatırılan Sermaye Getirisi) oranında TRENJ %112,10 ile ilk sırada yer alırken, ISMEN %90,06 ile ikinci sırada yer aldı. Listenin devamında ise MAVI, KTLEV ve GRSEL gibi şirketler öne çıktı.

ROIC NEDİR?

ROIC yani Yatırılan Sermaye Getirisi, şirketlerin kullandıkları sermayeden ne kadar verim elde ettiğini gösteren önemli finansal oranlardan biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlara göre ROIC oranı yüksek şirketler:

-Sermayelerini daha verimli kullanabiliyor

-Kârlılıklarını sürdürülebilir şekilde artırabiliyor

-Yeni yatırımlardan daha güçlü sonuçlar üretebiliyor

Bu nedenle ROIC oranı, uzun vadeli yatırımcıların yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor.

ROIC ORANI EN YÜKSEK HİSSELER

TRENJ | %112,10

ISMEN | %90,06

MAVI | %47,98

KTLEV | %43,55

GRSEL | %33,66

TRMET | %33,54

DAPGM | %31,74

ASTOR | %26,73

GUBRF | %26,52

UZUN VADELİ YATIRIMCILAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Analistler, ROIC oranı yüksek şirketlerin özellikle uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından yatırımcıların radarında olduğunu belirtiyor. Şirketlerin elde ettikleri sermayeyi ne kadar etkin kullandıkları, piyasa değerlemelerinde de önemli kriterlerden biri olarak görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.