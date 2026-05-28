Google Haberler

BIST 100'de ROIC oranı en yüksek hisseler belli oldu. TRENJ %112,10 ile ilk sırada yer alırken ISMEN %90,06 oldu.

BIST 100 endeksinde yatırılan sermayeyi en verimli kullanan şirketler belli oldu. Stockeys verilerine göre; ROIC (Yatırılan Sermaye Getirisi) oranında TRENJ %112,10 ile ilk sırada yer alırken, ISMEN %90,06 ile ikinci sırada yer aldı. Listenin devamında ise MAVI, KTLEV ve GRSEL gibi şirketler öne çıktı.

ROIC NEDİR?

ROIC yani Yatırılan Sermaye Getirisi, şirketlerin kullandıkları sermayeden ne kadar verim elde ettiğini gösteren önemli finansal oranlardan biri olarak kabul ediliyor.

Tera Yatırım'dan güçlü alım: İşte gözde hisseleri (25-26 Mayıs) Tera Yatırım'dan güçlü alım: İşte gözde hisseleri (25-26 Mayıs)

Uzmanlara göre ROIC oranı yüksek şirketler:

-Sermayelerini daha verimli kullanabiliyor
-Kârlılıklarını sürdürülebilir şekilde artırabiliyor
-Yeni yatırımlardan daha güçlü sonuçlar üretebiliyor

ASTOR'da %8,49'luk sert düşüş! Satışın %87,6'sı tek kurumdan geldi ASTOR'da %8,49'luk sert düşüş! Satışın %87,6'sı tek kurumdan geldi

Bu nedenle ROIC oranı, uzun vadeli yatırımcıların yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor.

ROIC ORANI EN YÜKSEK HİSSELER

TRENJ | %112,10
ISMEN | %90,06
MAVI | %47,98
KTLEV | %43,55
GRSEL | %33,66
TRMET | %33,54
DAPGM | %31,74
ASTOR | %26,73
GUBRF | %26,52

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

UZUN VADELİ YATIRIMCILAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Analistler, ROIC oranı yüksek şirketlerin özellikle uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından yatırımcıların radarında olduğunu belirtiyor. Şirketlerin elde ettikleri sermayeyi ne kadar etkin kullandıkları, piyasa değerlemelerinde de önemli kriterlerden biri olarak görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PD/DD oranına göre en ucuz holding hisseleriPD/DD oranına göre en ucuz holding hisseleri
Petrol yatırımları 500 milyar doların altına inebilir!Petrol yatırımları 500 milyar doların altına inebilir!

Google Haberler