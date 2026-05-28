Meta'nın yeni "WhatsApp Plus" sistemi kullanıma açıldı. Premium özellikler sunan paket için aylık 2,99 dolar (yaklaşık 138 TL) ücret alınacak.

Meta'nın bir süredir kapalı beta sürecinde test ettiği “WhatsApp Plus” abonelik sistemi küresel çapta kullanıma açıldı. Kullanıcılar, uygulama içinde sunulan yeni paket için aylık 2,99 dolar ödeme yapabilecek. Yeni sistem, mevcut ücretsiz kullanım yapısını değiştirmezken premium özellikler isteyen kullanıcılar için ek ayrıcalıklar sunacak.

WhatsApp plus Türkiye fiyatı ise bu durumda yaklaşık 138 TL olacak.

KİŞİSELLEŞTİRME ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKTI

WhatsApp Plus aboneliğini tercih eden kullanıcılar:

-Premium çıkartmalara erişebilecek
-Tema değiştirebilecek
-Özel uygulama simgeleri kullanabilecek
-Daha fazla sohbet sabitleyebilecek
-Premium zil seslerinden yararlanabilecek

Meta'nın yeni sistemde özellikle kişiselleştirme özelliklerine ağırlık verdiği görüldü.

ÜCRETSİZ KULLANIM DEVAM EDECEK

Şirket, standart WhatsApp kullanıcıları için mevcut ücretsiz kullanım yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Buna göre ücretsiz sürümü kullanan kişiler, mevcut özelliklerden yararlanmaya devam edecek.

META ABONELİK MODELİNİ BÜYÜTÜYOR

Yeni sistemin özellikle uygulamayı yoğun kullanan kişilere yönelik geliştirildiği değerlendiriliyor.

Öte yandan Meta'nın WhatsApp Plus sonrası Instagram ve Facebook tarafında da yeni abonelik modellerini devreye almaya hazırlandığı ifade ediliyor. Şirketin böylece abonelik tabanlı gelir modelini büyütmeyi hedeflediği belirtiliyor.

