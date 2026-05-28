Borsa İstanbul'da gelecek hafta 10 hisse üzerindeki VBTS tedbirleri sona erecek. TERA, PRZMA ve DGNMO listede yer aldı.
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan tedbir kararları gelecek hafta bazı hisselerde sona erecek. 1 Haziran Pazartesi ve 5 Haziran Cuma günlerinde toplam 10 hissede kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat gibi tedbirler kaldırılacak.
1 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ TEDBİRLERİ SONA ERECEK HİSSELER
DGNMO
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
PRZMA
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi
Tek fiyat
**ALKLC
**
Kredili işlem yasağı
TERA
Kredili işlem yasağı
**KARTN
**
Kredili işlem yasağı
GRNYO
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi
EGPRO
Kredili işlem yasağı
ULUSE
Kredili işlem yasağı
5 HAZİRAN CUMA GÜNÜ TEDBİRLERİ SONA ERECEK HİSSELER
RODRG
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi
BORLS
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.