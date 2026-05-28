Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan tedbir kararları gelecek hafta bazı hisselerde sona erecek. 1 Haziran Pazartesi ve 5 Haziran Cuma günlerinde toplam 10 hissede kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat gibi tedbirler kaldırılacak.

1 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ TEDBİRLERİ SONA ERECEK HİSSELER

DGNMO

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

PRZMA

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi

Tek fiyat

**ALKLC

**

Kredili işlem yasağı

TERA

Kredili işlem yasağı

**KARTN

**

Kredili işlem yasağı

GRNYO

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi

EGPRO

Kredili işlem yasağı

ULUSE

Kredili işlem yasağı

5 HAZİRAN CUMA GÜNÜ TEDBİRLERİ SONA ERECEK HİSSELER

RODRG

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi

BORLS

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.