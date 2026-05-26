Aracı kurum dağılımı (AKD) 25-26 Mayıs kümülatif verilerine göre; Tera Yatırım iki günlük süreçte Borsa İstanbul genelinde toplam +1.585.229.349 TL (yaklaşık 1,58 milyar TL) net nakit girişi (net alım) gerçekleştirerek piyasayı fonlayan önemli kurumlardan biri oldu.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Tera Yatırım'ın iki günlük alım dalgasında aslan payını enerji ve gayrimenkul sektörü hisseleri aldı. Kurum, özellikle İzdemir Enerji (IZENR) tahtasında tek başına çok baskın bir alım gerçekleştirerek 20,5 milyon lotun üzerinde pay topladı.

IZENR (İzdemir Enerji): 20.584.035 Net Lot | Payı: %30,18 | Maliyet: 11,116 TL

CEMZY (Cem Zeytin): 6.044.019 Net Lot | Payı: %8,86 | Maliyet: 13,715 TL

EKGYO (Emlak Konut GYO): 5.003.068 Net Lot | Payı: %7,34 | Maliyet: 19,806 TL

TEHOL (Tezgahçılar): 2.924.234 Net Lot | Payı: %4,29 | Maliyet: 27,493 TL

SVGYO (Servet GYO): 2.041.976 Net Lot | Payı: %2,99 | Maliyet: 19,013 TL

Diğer Hisseler: 31.601.956 Net Lot | Payı: %46,34

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Piyasaya iki günde 1,58 milyar TL'lik taze para sokan Tera Yatırım, portföy dengelemesi amacıyla bazı spor, tarım-gıda ve enerji hisselerinde ise satıcılı tarafta yer aldı. Kurumun en çok çıkış yaptığı tahtalar Fenerbahçe Futbol (FENER) ve Hektaş (HEKTS) oldu.

FENER (Fenerbahçe Futbol): -3.222.378 Net Lot | Payı: %20,32 | Maliyet: 3,902 TL

HEKTS (Hektaş): -3.049.342 Net Lot | Payı: %19,23 | Maliyet: 4,265 TL

TUKAS (Tukaş Gıda): -1.680.996 Net Lot | Payı: %10,60 | Maliyet: 2,437 TL

ENERY (Enerya Enerji): -1.000.000 Net Lot | Payı: %6,31 | Maliyet: 8,693 TL

STBQTV (İlgili Fon/Kod): -397.503 Net Lot | Payı: %2,51 | Maliyet: 0,020 TL

Diğer Hisseler: -6.506.314 Net Lot | Payı: %41,03

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.