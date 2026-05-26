Borsa İstanbul'da haftanın ilk iki işlem gününde aracı kurumların pozisyonları endeksin yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tera Yatırım (TERA), piyasada güçlü bir alım stratejisi izledi.
Aracı kurum dağılımı (AKD) 25-26 Mayıs kümülatif verilerine göre; Tera Yatırım iki günlük süreçte Borsa İstanbul genelinde toplam +1.585.229.349 TL (yaklaşık 1,58 milyar TL) net nakit girişi (net alım) gerçekleştirerek piyasayı fonlayan önemli kurumlardan biri oldu.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
Tera Yatırım'ın iki günlük alım dalgasında aslan payını enerji ve gayrimenkul sektörü hisseleri aldı. Kurum, özellikle İzdemir Enerji (IZENR) tahtasında tek başına çok baskın bir alım gerçekleştirerek 20,5 milyon lotun üzerinde pay topladı.
IZENR (İzdemir Enerji): 20.584.035 Net Lot | Payı: %30,18 | Maliyet: 11,116 TL
CEMZY (Cem Zeytin): 6.044.019 Net Lot | Payı: %8,86 | Maliyet: 13,715 TL
EKGYO (Emlak Konut GYO): 5.003.068 Net Lot | Payı: %7,34 | Maliyet: 19,806 TL
TEHOL (Tezgahçılar): 2.924.234 Net Lot | Payı: %4,29 | Maliyet: 27,493 TL
SVGYO (Servet GYO): 2.041.976 Net Lot | Payı: %2,99 | Maliyet: 19,013 TL
Diğer Hisseler: 31.601.956 Net Lot | Payı: %46,34
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Piyasaya iki günde 1,58 milyar TL'lik taze para sokan Tera Yatırım, portföy dengelemesi amacıyla bazı spor, tarım-gıda ve enerji hisselerinde ise satıcılı tarafta yer aldı. Kurumun en çok çıkış yaptığı tahtalar Fenerbahçe Futbol (FENER) ve Hektaş (HEKTS) oldu.
FENER (Fenerbahçe Futbol): -3.222.378 Net Lot | Payı: %20,32 | Maliyet: 3,902 TL
HEKTS (Hektaş): -3.049.342 Net Lot | Payı: %19,23 | Maliyet: 4,265 TL
TUKAS (Tukaş Gıda): -1.680.996 Net Lot | Payı: %10,60 | Maliyet: 2,437 TL
ENERY (Enerya Enerji): -1.000.000 Net Lot | Payı: %6,31 | Maliyet: 8,693 TL
STBQTV (İlgili Fon/Kod): -397.503 Net Lot | Payı: %2,51 | Maliyet: 0,020 TL
Diğer Hisseler: -6.506.314 Net Lot | Payı: %41,03
