MHRGY, yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket sermayesi 1,24 milyar TL'den 1,86 milyar TL'ye yükselecek. Yatırımcının lot miktarı ise 1,5 kat artacak!
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) yüzde 50 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirketin 1.240.500.000 TL olan mevcut sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 620.250.000 TL tutarındaki bedelsiz pay dağıtımıyla 1.860.750.000 TL'ye çıkarılacak. Şirket, artırımın kaynağının yasal kayıtlarda yer alan "Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları" olduğunu açıkladı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, kararın 25 Mayıs 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alındığı belirtilirken, sermaye artırımı işleminin genel kurul onayına sunulacağı ifade edildi.
MHRGY HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
YÜZDE 50 BEDELSİZ NE ANLAMA GELİYOR?
Yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların elindeki her 100 lot için 50 lot ilave pay alması anlamına geliyor.
Örnek lot hesaplamaları
100 lotu olan yatırımcı → 50 lot bedelsiz alacak → Toplam 150 lot
200 lotu olan yatırımcı → 100 lot bedelsiz alacak → Toplam 300 lot
500 lotu olan yatırımcı → 250 lot bedelsiz alacak → Toplam 750 lot
1.000 lotu olan yatırımcı → 500 lot bedelsiz alacak → Toplam 1.500 lot
5.000 lotu olan yatırımcı → 2.500 lot bedelsiz alacak → Toplam 7.500 lot
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek mevcut yatırımcılara ücretsiz yeni pay dağıtması anlamına geliyor. Bu işlemde yatırımcıların toplam şirket pay oranı değişmezken, sahip oldukları lot sayısı artıyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.