Borsada yabancı payı yüzde 34,29 seviyesine gerilerken bazı hisselerde 10 gündür yabancı oranındaki artış sürüyor.

İş Yatırım Menkul Değerler tarafından yayımlanan 26 Mayıs tarihli Günlük Yabancı Oranları raporunda, yabancı yatırımcı hareketlerinin yoğunlaştığı hisseler belli oldu. Verilere göre borsanın toplam yabancı payı günlük bazda 0,3 puan düşüşle %34,29 seviyesine gerilerken, bazı hisselerde yabancı oranındaki düzenli artış serisi devam etti.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

DCTTR: 6,18 bps
EUPWR: 4,33 bps
NIBAS: 3,74 bps

GÜNLÜK BAZDA YABANCI ORANI EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

LRSHO: -2,54 bps
➜ DUNYH: -2,42 bps
➜ DURKN: -2,13 bps

YABANCI ORANI SÜREKLİ ARTAN HİSSELER

➜ OZSUB: 10 gün
➜ NUGYO: 8 gün
➜ BRISA: 7 gün
➜ ECOGR: 7 gün
➜ ONCSM: 7 gün

YABANCI ORANI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER

➜ ANELE: 10 gün
➜ ASUZU: 10 gün
➜ DAGI: 10 gün
DSTKF: 10 gün
➜ MAALT: 10 gün

BORSANIN YABANCI PAYI GERİLİYOR

Rapora göre borsanın toplam yabancı payı günlük bazda 0,3 puanlık düşüşle %34,29 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar yabancı oranındaki değişimleri hisselerdeki olası hareketler açısından yakından takip ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

