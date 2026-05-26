Borsada yabancı payı yüzde 34,29 seviyesine gerilerken bazı hisselerde 10 gündür yabancı oranındaki artış sürüyor.
İş Yatırım Menkul Değerler tarafından yayımlanan 26 Mayıs tarihli Günlük Yabancı Oranları raporunda, yabancı yatırımcı hareketlerinin yoğunlaştığı hisseler belli oldu. Verilere göre borsanın toplam yabancı payı günlük bazda 0,3 puan düşüşle %34,29 seviyesine gerilerken, bazı hisselerde yabancı oranındaki düzenli artış serisi devam etti.
GÜNLÜK BAZDA YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER
➜ DCTTR: 6,18 bps
➜ EUPWR: 4,33 bps
➜ NIBAS: 3,74 bps
GÜNLÜK BAZDA YABANCI ORANI EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
➜ LRSHO: -2,54 bps
➜ DUNYH: -2,42 bps
➜ DURKN: -2,13 bps
YABANCI ORANI SÜREKLİ ARTAN HİSSELER
➜ OZSUB: 10 gün
➜ NUGYO: 8 gün
➜ BRISA: 7 gün
➜ ECOGR: 7 gün
➜ ONCSM: 7 gün
YABANCI ORANI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER
➜ ANELE: 10 gün
➜ ASUZU: 10 gün
➜ DAGI: 10 gün
➜ DSTKF: 10 gün
➜ MAALT: 10 gün
BORSANIN YABANCI PAYI GERİLİYOR
