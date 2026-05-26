İş Yatırım Menkul Değerler tarafından yayımlanan 26 Mayıs tarihli Günlük Yabancı Oranları raporunda, yabancı yatırımcı hareketlerinin yoğunlaştığı hisseler belli oldu. Verilere göre borsanın toplam yabancı payı günlük bazda 0,3 puan düşüşle %34,29 seviyesine gerilerken, bazı hisselerde yabancı oranındaki düzenli artış serisi devam etti.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

➜ DCTTR: 6,18 bps

➜ EUPWR: 4,33 bps

➜ NIBAS: 3,74 bps

GÜNLÜK BAZDA YABANCI ORANI EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

➜ LRSHO: -2,54 bps

➜ DUNYH: -2,42 bps

➜ DURKN: -2,13 bps

YABANCI ORANI SÜREKLİ ARTAN HİSSELER

➜ OZSUB: 10 gün

➜ NUGYO: 8 gün

➜ BRISA: 7 gün

➜ ECOGR: 7 gün

➜ ONCSM: 7 gün

YABANCI ORANI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER

➜ ANELE: 10 gün

➜ ASUZU: 10 gün

➜ DAGI: 10 gün

➜ DSTKF: 10 gün

➜ MAALT: 10 gün

BORSANIN YABANCI PAYI GERİLİYOR

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.