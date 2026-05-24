Altın piyasasına yönelik dikkat çeken yeni bir değerlendirme yayımlandı. Ons altının 4.508 dolar, gram altının 6.630 TL seviyelerinde bulunduğu süreçte hazırlanan raporda, uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğü vurgulandı. Incrementum AG'nin yıllık "Altına Güveniyoruz" raporunda, ons altında 8.900 dolar hedefi gündeme gelirken, bu seviyenin mevcut fiyatlara göre yaklaşık 2 katlık potansiyele işaret ediyor.

"ALTIN YAPMASI GEREKENİ YAPIYOR"

"Para Politikasının Geleceğine Dönüş" başlıklı raporda, yılın başında yaşanan güçlü yükselişin ardından görülen dalgalanmalara rağmen altının küresel ekonomi içindeki rolünü sürdürdüğü ifade edildi.

Raporun yazarları Ronald-Peter Stöferle ve Mark Valek, altındaki yükselişin geçici bir spekülatif hareket olmadığını belirterek bunun jeopolitik parçalanma, doların etkisinin azalması, enflasyon oynaklığı ve itibari paralara yönelik güven kaybıyla bağlantılı daha geniş bir dönüşümün parçası olduğunu savundu.

20 YIL ÖNCE ONS ALTIN 670 DOLARDI

Raporda, ilk "Altına Güveniyoruz" çalışmasının yayımlandığı dönemde ons altının 670 dolar seviyesinde bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklanan verilere göre altın, 2025 yılında yüzde 64,4 yükselirken, Ocak 2026'da 5.595 dolar ile tarihi zirvesine ulaştı. Böylece 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performanslarından biri kaydedildi.

2030 HEDEFİ ERKENDEN GERÇEKLEŞTİ

Raporda uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Altına Güveniyoruz 2020 raporunda ilan edilen Altın On Yıl tüm hızıyla devam ediyor. O zamandan beri altının fiyatı ABD doları cinsinden yüzde 165 arttı."

Analistler ayrıca 2020 yılında belirlenen 2030 için 4.800 dolar hedefinin 2026 yılında gerçekleştiğini ifade etti.

Yeni tahminlerde ise on yıl sonunda altın için 8.900 dolar seviyesinin gündeme geldiği aktarıldı.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ DİKKAT ÇEKTİ

Raporda merkez bankalarının altına olan ilgisinin sürdüğü belirtildi. Buna göre merkez bankaları 2025 yılında toplam 863 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Analistler ayrıca özel sektör tarafından tutulan altının, küresel finansal varlıkların yalnızca yüzde 2,7'sini oluşturduğunu belirterek altın piyasasında kurumsal katılımın halen sınırlı seviyede kaldığını ifade etti.

YAZ AYLARINA KADAR YATAY HAREKET

Olumlu uzun vadeli beklentilere rağmen kısa vadede dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekilen raporda, yaz aylarına kadar ons altında 4.500 - 4.950 dolar aralığında yatay hareket görülebileceği öngörüldü.

Kaynak: Kitco News