Şirket tarafından yapılan açıklamada, yalnızca 108 metre derinlikte kesintisiz bakır, altın ve gümüş mineralizasyonuna ulaşıldığı belirtildi.

YÜZEYE YAKIN REZERV EKONOMİK DEĞERİ ARTIRIYOR

Madencilik sektöründe oldukça düşük derinlik olarak değerlendirilen 108 metrelik seviyede elde edilen bulguların, kazı maliyetlerini azaltması nedeniyle projenin ekonomik değerini artırabileceği ifade edildi.

Şirket verilerine göre, 86 metre boyunca devam eden yüksek değerli mineral kuşağında yüzde 0,7 bakır, ton başına 0,55 gram altın ve 2,7 gram gümüş tespit edildi. Uzmanlar, yüzeye yakın ve yoğun mineral içeren sahaların yatırımcılar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

FİLO DEL SOL SAHASINA YAKINLIĞI HEYECAN YARATTI

Filo Sur sahasının, bölgedeki önemli yataklardan biri olarak görülen Filo del Sol sahasına yalnızca 3 kilometre uzaklıkta bulunması sektörde dikkat çekti. Şirket yönetimi, iki bölgenin aynı jeolojik sistemin parçaları olabileceğini değerlendiriyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bu gelişmenin, Filo Sur sahasının gelecekte daha büyük bir rezerv alanına dönüşebileceği beklentisini güçlendirdiği belirtiliyor.

BÖLGEYE 18 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Bölgedeki potansiyelin yalnızca Mogotes Metals’in değil, BHP ve Lundin Mining ortaklığındaki Vicuña Corp. tarafından da yakından takip edildiği ifade edildi.

Bölge için planlanan toplam yatırım miktarının yaklaşık 18 milyar dolar olduğu açıklanırken, üretimin 2030 yılına kadar başlaması hedefleniyor.

Elektrikli araçlar ve enerji dönüşümü açısından kritik öneme sahip bakırın, küresel enerji dönüşümünün en stratejik metalleri arasında yer aldığı belirtilirken, Mogotes Metals’in bölgede dört ayrı sondaj ekibiyle çalışmalarını sürdürdüğü ve yeni sonuçların kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.