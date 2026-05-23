Aselsan (ASELS), dalgalı seyrin ve yüksek oynaklığın damga vurduğu 18-22 Mayıs 2026 haftasında aracı kurumların yoğun işlemlerine sahne oldu.
Hafta boyunca gerçekleşen işlemlerde ilk 5 alıcı kurum toplamda 2 milyon 605 bin 188 lot toplarken, ilk 5 satıcı kurumun toplam çıkışı 3 milyon 463 bin 483 lota ulaştı. Satıcıların belirgin şekilde daha agresif davrandığı haftada, ASELS tahtasındaki net denge -858.295,00 lot (net çıkış) olarak gerçekleşti.
İşte hafta boyunca Aselsan tahtasında pozisyon alan ve piyasaya yön veren kurumların detaylı dağılımı:
EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR
YAPI KREDİ: 707.971,00 Net Lot | Payı: %15,79 | Maliyet: 384,79 TL
HSBC: 622.585,00 Net Lot | Payı: %13,89 | Maliyet: 377,577 TL
OYAK: 464.309,00 Net Lot | Payı: %10,36 | Maliyet: 388,198 TL
HALK: 446.319,00 Net Lot | Payı: %9,96 | Maliyet: 391,921 TL
AK: 364.004,00 Net Lot | Payı: %8,12 | Maliyet: 375,676 TL
Diğer Alıcılar: 1.877.850,00 Net Lot | Payı: %41,89
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR
MEKSA: -825.635,00 Net Lot | Payı: %18,42 | Maliyet: 390,907 TL
İŞ YATIRIM: -766.594,00 Net Lot | Payı: %17,10 | Maliyet: 394,798 TL
QNB: -722.617,00 Net Lot | Payı: %16,12 | Maliyet: 396,35 TL
GLOBAL: -626.811,00 Net Lot | Payı: %13,98 | Maliyet: 390,622 TL
YATIRIM FİNANSMAN: -521.826,00 Net Lot | Payı: %11,64 | Maliyet: 404,198 TL
Diğer Satıcılar: -1.019.555,00 Net Lot | Payı: %22,74
CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.