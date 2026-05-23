Hafta boyunca gerçekleşen işlemlerde ilk 5 alıcı kurum toplamda 2 milyon 605 bin 188 lot toplarken, ilk 5 satıcı kurumun toplam çıkışı 3 milyon 463 bin 483 lota ulaştı. Satıcıların belirgin şekilde daha agresif davrandığı haftada, ASELS tahtasındaki net denge -858.295,00 lot (net çıkış) olarak gerçekleşti.

İşte hafta boyunca Aselsan tahtasında pozisyon alan ve piyasaya yön veren kurumların detaylı dağılımı:

EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

YAPI KREDİ: 707.971,00 Net Lot | Payı: %15,79 | Maliyet: 384,79 TL

HSBC: 622.585,00 Net Lot | Payı: %13,89 | Maliyet: 377,577 TL

OYAK: 464.309,00 Net Lot | Payı: %10,36 | Maliyet: 388,198 TL

HALK: 446.319,00 Net Lot | Payı: %9,96 | Maliyet: 391,921 TL

AK: 364.004,00 Net Lot | Payı: %8,12 | Maliyet: 375,676 TL

Diğer Alıcılar: 1.877.850,00 Net Lot | Payı: %41,89

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

MEKSA: -825.635,00 Net Lot | Payı: %18,42 | Maliyet: 390,907 TL

İŞ YATIRIM: -766.594,00 Net Lot | Payı: %17,10 | Maliyet: 394,798 TL

QNB: -722.617,00 Net Lot | Payı: %16,12 | Maliyet: 396,35 TL

GLOBAL: -626.811,00 Net Lot | Payı: %13,98 | Maliyet: 390,622 TL

YATIRIM FİNANSMAN: -521.826,00 Net Lot | Payı: %11,64 | Maliyet: 404,198 TL

Diğer Satıcılar: -1.019.555,00 Net Lot | Payı: %22,74

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.