25-26 Mayıs 2026 tarihlerinde Borsa İstanbul açık mı, seanslar saat kaçta bitecek? İşte Kurban Bayramı öncesi Borsa İstanbul çalışma düzeni ve değişen takas tarihleri rehberi…

25 MAYIS 2026 PAZARTESİ: BORSA TAM GÜN AÇIK

Kurban Bayramı haftasının ilk günü olan 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul’da işlemler normal düzeninde kesintisiz devam edecek. Bu tarih resmi tatil kapsamında yer almadığı için piyasalarda tam gün hizmet verilecek. Yatırımcılar, hisse alım ve satım işlemlerini standart seans saatleri (09.40 - 18.10) içerisinde normal şekilde gerçekleştirebilecekler.

26 MAYIS 2026 SALI (AREFE GÜNÜ): BORSADA YARIM GÜN MESAİ

Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü ise Borsa İstanbul’da yarım gün işlem yapılacak. Resmi tatilin arefe günü saat 13.00 itibarıyla başlaması nedeniyle, pay piyasasında seanslar saat 13.00'te sona erecek. Piyasalar günün ikinci yarısında işleme kapatılacak ve ardından 4 günlük resmi Kurban Bayramı tatili sürecine girilecek.

DİKKAT: AREFE GÜNÜ NEDENİYLE TAKAS TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Bayram öncesindeki yarım günlük seans ve ardından gelen uzun resmi tatil süresi, borsadaki takas (ödeme ve nakde geçiş) tarihlerinde de zorunlu değişiklikleri beraberinde getirdi. Paranın hesaba geçme süresini (T+2) hesaplayan yatırımcılar için yeni takas takvimi şu şekilde açıklandı:

26 Mayıs 2026 Salı günü borsada herhangi bir takas işlemi gerçekleştirilmeyecek.

22 Mayıs 2026 Cuma günü (dün) piyasada yapılan hisse senedi işlemlerinin takası, uzun bayram tatilinin bitmesinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi tarihinde tamamlanarak hesaplara yansıyacak.

25 Mayıs 2026 Pazartesi ve 26 Mayıs 2026 Salı (Arefe) günü gerçekleştirilen işlemlerin takas işlemleri ise 2 Haziran 2026 Salı günü tamamlanacak.