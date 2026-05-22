Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem ve takas takviminde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme kapsamında pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bazı işlemlerin tarihleri yeniden belirlendi.

PAY PİYASASINDA TAKAS TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Borsa İstanbul'da pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin takas tarihleri değişecek. Buna göre, bugün yapılan işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Pazartesi ve salı günü yapılan işlemlerin takası ise 2 Haziran Salı günü tamamlanacak.

BAYRAM NEDENİYLE SEANS YAPILMAYACAK

Borsa İstanbul'da 26 Mayıs Salı günü yarım gün işlem yapılacak. Bayram tatili nedeniyle 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günlerinde ise seans düzenlenmeyecek.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

VİOP'TA TESLİMAT İŞLEMLERİ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da işlem takvimi güncellendi.

Endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs tarihinde fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

25 Mayıs 2026 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemlerinin ise 2 Haziran Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi.