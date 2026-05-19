Uzun süredir altının gölgesinde kalan gümüş, son dönemdeki sert yükselişlerle yatırımcıların odağına yerleşti. Kısa sürede iki katından fazla değer kazanan değerli metal için büyük finans kuruluşları yeni tahminlerini paylaşırken, 100 dolar seviyesi yeniden gündeme geldi.

FİYATLAR KISA SÜREDE İKİYE KATLANDI

2025 yılı başında ons başına yaklaşık 30 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, 2026 yılı başında 121 dolar seviyesine kadar yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Uzmanlara göre gümüş fiyatlarının yönünü enflasyon, faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler belirliyor. Özellikle doların zayıfladığı dönemlerde yatırımcıların altın ve gümüş gibi fiziki varlıklara yöneldiği belirtiliyor.

Bunun yanında güneş panelleri, otomotiv ve elektronik sektörlerinde artan kullanım da gümüşe yönelik endüstriyel talebi destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

DEV BANKALAR NE BEKLİYOR?

UBS Group, gümüş fiyatının ilerleyen dönemde 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

HSBC ise gümüş tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, gümüşün 2026 yılında ons başına ortalama 75 dolar, 2027 yılında ise 68 dolar seviyesinde olacağını tahmin etti.

HSBC'nin önceki beklentileri ise sırasıyla 68,25 dolar ve 57 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan ise gümüşün büyük ölçüde madencilik yan ürünü olması nedeniyle arz tarafında kısıtların sürdüğünü belirterek 81 dolar hedefini paylaştı.

1000 DOLAR SENARYOSU GERÇEKÇİ Mİ?

Analistler, kısa vadede gümüşün 1.000 dolar seviyesine ulaşmasının gerçekçi bir senaryo olmadığını değerlendiriyor.

Buna karşın önümüzdeki yıllarda 100-150 dolar bandının daha olası bir hedef olduğu belirtilirken, fiyatlarda yüksek oynaklığın devam edebileceği vurgulanıyor.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş tarafında gram fiyatı 110,94 TL, ons fiyatı ise 75,74 dolar seviyesinde işlem görüyor. Endüstriyel talep ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle hareket eden gümüşte, son seanslarda yaklaşık yüzde 2 oranında sınırlı bir geri çekilme yaşandığı görülüyor.

Otomotiv ve mücevher sektöründe yoğun şekilde kullanılan platin ise gram bazında 2.885,26 TL, ons bazında 1.950,60 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda platin fiyatlarının son dönemde daha dar bir bantta yatay seyrettiği belirtiliyor.

Özellikle otomobillerde kullanılan katalitik konvertörlerde önemli bir yere sahip olan paladyumda ise gram fiyatı 2.051,19 TL, ons fiyatı ise 1.400,25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Paladyum, endüstriyel kullanım alanlarının genişliği nedeniyle yatırımcıların takip ettiği önemli metaller arasında yer alıyor.