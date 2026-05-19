BIST 100 için 12 aylık hedef 18.666 puan olurken, SAHOL %74,15 ve TAVHL %73,71 potansiyel getiriyle listenin zirvesinde yer aldı.

Bloomberg verilerine dayanan analist raporlarına göre BIST 100 endeksi için 12 aylık hedef seviye 18.666,84 puan olarak öngörülürken, bu seviyenin endeks genelinde yüzde 31,9 getiri potansiyeline işaret ettiği belirtildi. Analist hedef fiyatları baz alındığında bazı hisselerin yüzde 50'nin üzerinde potansiyel taşıdığı görüldü.

GYO, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA ÖNE ÇIKTI

Sektörel bazda yapılan incelemelerde, endeks ortalamasının üzerinde getiri potansiyeli sunan sektörler dikkat çekti.

Analist beklentilerine göre:

• GYO: %62,8
• Otomotiv: %56,6
• Ulaştırma: %56,4
• Holdingler: %52,2
• Bankacılık: %50,2
• Cam ve çimento: %47,9
• Sigorta ve emeklilik: %43,1
• Teknoloji ve telekomünikasyon: %38,7
• Gıda ve perakende: %36,6

Borsada getiri potansiyeli en yüksek hisseler! Yüzde 70 i aşan var

BAZI SEKTÖRLER GERİDE KALDI

Raporda bazı temel sektörlerin endeks ortalamasının altında kaldığı görüldü.

• Enerji: %20,9
• Sanayi: %14,5
• Demir-çelik: %4,8
• Madencilik: %4,3

Analistler, sektörler arasında oluşan geniş farkın önümüzdeki süreçte hisse seçimlerinin önemini artırabileceğini belirtiyor.

Borsada getiri potansiyeli en yüksek hisseler! Yüzde 70 i aşan var

POTANSİYEL GETİRİSİ EN YÜKSEK HİSSELER

Matriks ve Bloomberg terminallerinde yer alan analist hedef fiyatlarına göre potansiyel getirisi en yüksek hisseler şöyle sıralandı:

• SAHOL: %74,15
• TAVHL: %73,71
OYAKC: %68,88
• SOKM: %68,13
FROTO: %66,87
EKGYO: %64,01
• TSKB: %63,64
• KCHOL: %63,60
• DOAS: %58,74
• ISCTR: %56,42
• MAVI: %56,23
• ALARK: %54,75
• AKBNK: %53,10
• OTKAR: %52,81
• TOASO: %51,92

Analist sayısının yüksek olduğu ve "Güçlü AL" konsensüsüne sahip hisseler yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

