Borsa İstanbul'da temettü yatırımcılarının takip ettiği yeni ödeme takvimi netleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan kar payı dağıtım tablolarına göre yarın 7 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.
YARIN (20 MAYIS 2026) TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK ŞİRKETLER
Temettü ödemesi yapacak şirketler arasında AGHOL, AVPGY, ERBOS, GENTS, KTLEV, LKMNH ve PETUN yer aldı.
AGHOL yatırımcılarına pay başına brüt 0,698 TL, net 0,593 TL nakit kar payı dağıtacak.
AVPGY, iki taksit halinde toplam pay başına brüt 5 TL temettü ödeyecek. Şirketin yarın yapacağı ilk taksit ödemesi pay başına brüt 2,50 TL olacak.
ERBOS yatırımcılarına pay başına brüt 2,70 TL, net 2,295 TL nakit temettü dağıtacak.
GENTS için açıklanan temettü tutarı pay başına brüt 0,156 TL, net 0,133 TL olarak duyuruldu.
KTLEV, dört taksit halinde toplam pay başına brüt 0,386 TL temettü dağıtacak. Şirket yarın ilk taksit kapsamında pay başına brüt 0,0966 TL ödeme yapacak.
LKMNH iki taksit halinde toplam pay başına brüt 0,462 TL temettü dağıtacak. İlk taksit ödemesi kapsamında yatırımcılar pay başına brüt 0,231 TL alacak.
PETUN ise iki taksit halinde toplam pay başına brüt 0,49 TL nakit kar payı dağıtacak. Şirketin yarın gerçekleştireceği ilk ödeme pay başına brüt 0,245 TL seviyesinde olacak.