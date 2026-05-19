SASA Polyester, pay dönüşüm işlemleri ve ödünç pay mekanizmasının işleyişine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, piyasalarda uygulanan açığa satış yasağının anlaşma hükümleri kapsamında dönüşüm fiyatını etkilediğini ve teminat yükümlülüğünde artışa neden olduğunu bildirdi.

MART AYINDA 115,9 MİLYON EUROLUK DÖNÜŞÜM TALEBİ GELDİ

Şirket açıklamasına göre, PDT işlemi kapsamında referans fiyat olan 2,38 TL pay dönüşüm fiyatına yüzde 20 dönüşüm primi eklenerek hesaplanan 5,68 euro cent dönüşüm fiyatı üzerinden gerekli SASA payları, hâkim ortak Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından ödünç olarak sağlandı.

Mart ayında yatırımcılardan gelen 115,9 milyon euro tutarındaki tahvilin paya dönüşüm talepleri doğrultusunda, SPK onaylı şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında 2 milyar 440 milyon adet yeni pay ihraç edilerek yatırımcılara teslim edildi.

Bu süreç kapsamında aynı miktardaki payın ödünç pay mekanizmasına iade edilmesi talep edildi.

TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARTTI

Şirket, bölgede yaşanan savaşın piyasalara olası etkileri nedeniyle devreye alınan açığa satış yasağının, anlaşma hükümleri kapsamında pay dönüşüm fiyatında değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirdiğini açıkladı.

Yeniden yapılan hesaplamalar sonucunda ödünç pay mekanizmasına ilişkin teminat yükümlülüğü yükseldi.

Bu kapsamda Erdemoğlu Holding'e ait ve teminat amacıyla mekanizmada bulunması gereken pay miktarı 6 milyar 750 milyon adetten 8 milyar 736 milyon adede yükseldi.

Bu değişimle birlikte Erdemoğlu Holding'in almaya hak kazandığı 2 milyar 440 milyon adet payın 1 milyar 987 milyon adedi sistemde oluşan teminat açığını kapatmak amacıyla mahsup edildi.

Kalan 453 milyon adet payın ise Erdemoğlu Holding'e iadesi için sürecin başlatıldığı belirtildi.

ŞİRKETTEN HALKA AÇIK PAY AÇIKLAMASI

SASA ayrıca, Borsa İstanbul'da yürürlükte bulunan açığa satış yasağı nedeniyle ödünç pay mekanizmasında bulunan 6 milyar 297 milyon adet payın teknik olarak halka açık görünmesine rağmen mevcut koşullarda piyasada satışının mümkün olmadığını vurguladı.