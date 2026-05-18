Federal Meclis (Bundestag) üyelerinin aldığı karar, dünya gündeminde ses getirdi.

Almanya’da siyasi yelpazenin her kanadından milletvekilleri, 1 Temmuz’dan itibaren maaşlarına yapılması öngörülen 500 euroluk artışın bu yıl için askıya alınması konusunda fikir birliğine vardı.

Mevcut yasal düzenlemeler uyarınca, Alman milletvekillerinin maaşlarının 1 Temmuz itibarıyla tam 497 euro artarak yaklaşık 12 bin 330 euroya yükselmesi bekleniyordu. Ancak iktidar ve muhalefet, halkın omzundaki ekonomik yük artarken siyasetçilerin zam almasını doğru bulmadı.

SİYASETTE NADİR GÖRÜLEN ZAM MUTABAKATI

Maaş artışının dondurulması kararı, Alman siyasetinde uzun zamandır görülmeyen geniş çaplı bir uzlaşıyı da beraberinde getirdi.

İktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin meclis işleri sorumlusu Steffen Bilger, RTL ve ntv televizyonlarına yaptığı açıklamada, zammın durdurulması konusunda partiler arasında tam bir mutabakat sağlandığını duyurdu.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra muhalefet kanadında yer alan Sol Parti, Yeşiller ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) de bu karara tam destek verdiğini açıkladı.

"VATANDAŞA EK YÜK GELİRKEN SİYASETÇİ SORUMLULUK ALMALI"

Kararın arkasındaki en büyük motivasyon ise hükümetin önümüzdeki dönemde devreye alacağı tasarruf planları ve reform paketleri. SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, mayıs ayı başında yaptığı çıkışla partisinin vatandaşları etkileyecek ekonomik önlemler kapıdayken bu zammı askıya almak istediğini net bir şekilde dile getirmişti.

CDU cephesinden Steffen Bilger de bu hassasiyeti destekleyerek, ülkede bu yıl yapılacak kapsamlı reformların halka yeni mali yükler getireceğine dikkat çekti. Bilger, "Bu koşullarda siyasetçilerin de taşın altına elini koyması ve sorumluluk üstlenmesi en doğru adım olacaktır" diyerek kararın gerekçesini özetledi.

Alman meclisinde resmiyet kazanması beklenen bu kararla birlikte, siyaset dünyası ekonomik kriz döneminde toplumla dayanışma içinde olduğunun mesajını bütçe üzerinden vermiş oldu.

Kaynak: DW Türkçe