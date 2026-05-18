Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Büyüme, ihracat, milli gelir ve istihdam rakamlarına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı daha dirençli hale geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRDİK"

Ekonomik yapıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı bir model uygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Savaş ve çatışmaların, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin birbirini takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik."

"MİLLİ GELİRİMİZİ 1,6 TRİLYON DOLARA ULAŞTIRDIK"

Ekonomik büyüme verilerine değinen Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyüterek millî gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı millî geliri 18 bin 40 dolara ulaştırdık."

Erdoğan ayrıca dış ticaret hacminin 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatının ise 396 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

"İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK AYLIK İKİNCİ REKORUNU KIRDIK"

İhracat tarafındaki gelişmelere de değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Geçen ay ihracatımız, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti."

Erdoğan, 2026 Ocak-Nisan döneminde 88,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini, yıllıklandırılmış mal ihracatının ise 275,8 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

"SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATIMIZ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Savunma sanayisine de değinen Erdoğan:

"Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. SAHA Expo 2026 Fuarı'nda 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandı." dedi.