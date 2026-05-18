Kurul, teklifin bankanın gerçek değerini yansıtmadığını vurgulayarak hissedarlarına "teklifi kabul etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA KALAN "NEGATİF PRİMLİ" TEKLİF

UniCredit CEO'su Andrea Orcel liderliğindeki İtalyan banka, satın alma hamlesi kapsamında her bir Commerzbank hissesi için 0,485 adet kendi hissesini teklif etti. Ancak bu takas oranı piyasa gerçekleriyle ciddi şekilde çelişiyor.

UniCredit’in takas formülüyle Commerzbank’a biçtiği değer yaklaşık 37 milyar euroya (43 milyar dolar) karşılık gelirken, Commerzbank'ın mevcut piyasa değeri halihazırda 39 milyar euro seviyesinde bulunuyor. Teklifin, Alman bankasının güncel piyasa değerinin dahi altında kalması (negatif veya sıfır prim), Commerzbank yönetimi tarafından "fiyatı aşağı çekmeye yönelik spekülatif bir girişim" olarak nitelendirildi.

YÖNETİMDEN HİSSEDARLARA "ORTAK DURUŞ" ÇAĞRISI

CEO Bettina Orlopp liderliğindeki Commerzbank yönetimi, İtalyan rakibinin agresif taktiklerine karşı sert muhalefetini sürdürüyor. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından yapılan ortak resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UniCredit, Commerzbank hissedarlarına yeterli bir satın alma primi sunmadığı gibi, olası bir birleşme için tutarlı ve güvenilir bir stratejik plan da sunmamıştır. İki bankanın birleşmesine yönelik inandırıcı bir yol haritası bulunmamaktadır. Yatırımcılarımıza bu teklifi kesinlikle reddetmelerini tavsiye ediyoruz."

Kaynak: Bloomberg