Şirket, satışlarını ve operasyonel kârlılığını artırmasına rağmen, net dönem zararında ciddi bir yükseliş yaşadı.

Finansal sonuçların açıklandığı gün endeksteki genel satış baskısına meydan okuyan OZATD, yüzde 9,94 yükselişle 1.062,00 TL’den tavan fiyatla kapatarak piyasa değerini 75,8 milyar TL seviyesine taşıdı.

ÖZET GELİR TABLOSU: SATIŞLAR VE FAVÖK YÜKSELİŞTE

Şirketin operasyonel faaliyetlerini gösteren ana kalemlerde geçen yılın aynı dönemine (2025/3) göre pozitif bir büyüme ivmesi yakalandı:

Satışlar: %34 artışla 601,8 milyon TL’den 808,2 milyon TL’ye yükseldi.

Brüt Kâr: %29 artış göstererek 215,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr): %18 yükselişle 260,3 milyon TL seviyesine ulaştı.

Net Parasal Pozisyon Kazançları: Geçen yılın ilk çeyreğindeki 16,1 milyon TL'lik kayba karşılık, bu dönem 58,1 milyon TL kazanç yazıldı.

Net Dönem Zararı: Operasyonel kârlılığa rağmen şirket, finansman maliyetleri veya ertelenmiş vergi etkileriyle net dönem zararını %1.132 artırarak -288,8 milyon TL’ye çıkardı (2025/3 dönemi zararı -23,4 milyon TL idi).

ÖZET BİLANÇO: NET BORÇTA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Şirketin 2025 yıl sonu (2025/12) bilançosuna kıyasla varlık ve yükümlülük yapısındaki değişimler şu şekilde sıralandı:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Dönen Varlıklar: %26 artışla 2,42 milyar TL’ye ulaştı ve şirketin likidite gücü arttı.

Duran Varlıklar: %15 azalarak 5,07 milyar TL’ye geriledi.

Toplam Varlıklar: %5'lik sınırlı bir geri çekilmeyle 7,49 milyar TL oldu.

Net Borç: Şirketin borçluluk yönetiminde başarılı bir performans sergilenerek net borç %24 azaltıldı ve 1,07 milyar TL seviyesine indirildi (Önceki: 1,42 milyar TL).

Özkaynaklar: %6 azalarak 4,49 milyar TL'ye geriledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.