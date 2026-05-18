Google Haberler

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), portföyünü büyütecek stratejik bir yatırım hamlesine imza attı.

Şirket, Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden İstanbul Portföy bünyesindeki bir girişim sermayesi yatırım fonuna (GSYF) milyonlarca liralık nakit yatırma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

YÖNETİM KURULUNDAN OY BİRLİĞİYLE ONAY

Bulls GSYO Yönetim Kurulu’nun 18 Mayıs 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve yönetilen "Content Capital Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na yatırım yapılması kararlaştırıldı.

KAP açıklamasında yer alan detaylara göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı fon bilgilendirme dokümanlarındaki esaslar çerçevesinde ihraç edilecek katılma payları karşılığında, Bulls GSYO tarafından toplam 48.146.244,00 TL (Kırk Sekiz Milyon Yüz Kırk Altı Bin İki Yüz Kırk Dört Türk Lirası) tutarında alım talimatı verildi.

ALIM BEDELİ PEŞİN VE NAKDEN ÖDENECEK

Yatırımın finansal ve hukuki süreçlerine dair sözleşme detayları da karara bağlandı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alım bedelinin tamamının İstanbul Portföy ‘e nakden ödenmesine, Şirket ile İstanbul Portföy arasında yukarıda yazılı hususlar çerçevesinde hazırlanan Yatırımcı Sözleşmesi ve söz konusu yatırım kapsamında gerekli her türlü sözleşme, talimat, beyan ve formun imzalanmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MMC Sanayi (MMCAS) temettü kararını açıkladıMMC Sanayi (MMCAS) temettü kararını açıkladı
Piyasalarda gün sonu: Borsa, altın ve dolar son durum (18 Mayıs 2026)Piyasalarda gün sonu: Borsa, altın ve dolar son durum (18 Mayıs 2026)

Google Haberler