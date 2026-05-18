Şirket, Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden İstanbul Portföy bünyesindeki bir girişim sermayesi yatırım fonuna (GSYF) milyonlarca liralık nakit yatırma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

YÖNETİM KURULUNDAN OY BİRLİĞİYLE ONAY

Bulls GSYO Yönetim Kurulu’nun 18 Mayıs 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve yönetilen "Content Capital Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na yatırım yapılması kararlaştırıldı.

KAP açıklamasında yer alan detaylara göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı fon bilgilendirme dokümanlarındaki esaslar çerçevesinde ihraç edilecek katılma payları karşılığında, Bulls GSYO tarafından toplam 48.146.244,00 TL (Kırk Sekiz Milyon Yüz Kırk Altı Bin İki Yüz Kırk Dört Türk Lirası) tutarında alım talimatı verildi.

ALIM BEDELİ PEŞİN VE NAKDEN ÖDENECEK

Yatırımın finansal ve hukuki süreçlerine dair sözleşme detayları da karara bağlandı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alım bedelinin tamamının İstanbul Portföy ‘e nakden ödenmesine, Şirket ile İstanbul Portföy arasında yukarıda yazılı hususlar çerçevesinde hazırlanan Yatırımcı Sözleşmesi ve söz konusu yatırım kapsamında gerekli her türlü sözleşme, talimat, beyan ve formun imzalanmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

