Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre finansal piyasalardaki enstrüman çeşitliliğini artırmak ve kurumsal yatırımcıya güvenli liman sunmak amacıyla gerçekleştirilen ihraçların detayları belli oldu.

Doğrudan satış yöntemiyle yapılan ihraçlarda toplamda 20 bin 381 kilogram (yaklaşık 20,3 ton), saflığı yüksek altın karşılığı işlem yapıldı.

2027 VADELİ VE YARI YILDA BİR ÖDEMELİ

Hazine’nin gerçekleştirdiği iki dev ihracın da takas ve vade yapıları aynı dönemleri kapsayacak şekilde planlandı. Yapılan açıklamaya göre ihraçların detayları şu şekilde:

• Altın Tahvili İhracı: Doğrudan satış yöntemiyle, 20 Mayıs 2026 valörlü (başlangıç tarihli) ve 17 Kasım 2027 itfa (vade bitiş) tarihli olarak ihraç edildi. Bu ihraçta, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemesi taahhüt edilirken, karşılığında 7 bin 943 kilogram (995/1000 saflıkta) altın esas alındı.

• Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracı: Faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklara yönelmek isteyen kurumsal yatırımcılar için ise kira sertifikası seçeneği sunuldu. Yine 20 Mayıs 2026 valörlü ve 17 Kasım 2027 itfa tarihli olan bu ihraçta da 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemesi yapılacak. İhracın büyüklüğü ise 12 bin 438 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı olarak kayıtlara geçti.

REZERV DEĞERİNE GÜÇ KATACAK

Ekonomi yönetiminin, yastık altındaki ve finansal sistemdeki altın kaynaklarını daha aktif bir şekilde ekonomiye kazandırma stratejisinin bir parçası olan bu adımla birlikte, kurumsal yatırımcılara 1,5 yılı aşkın vadede garantili bir getiri imkanı tanınmış oldu.

Toplamda 20 tonu aşan yüksek saflıktaki bu altın karşılığı fonlama, Hazine'nin iç borçlanma stratejisine ve piyasa likiditesine önemli bir destek olarak yorumlanıyor.