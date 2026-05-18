TÜİK verilerinde ekonomi yönetiminin ve piyasaların odağında olan çelişkili bir tabloyu ortaya koydu.

Resmi işsizlik oranı kağıt üzerinde hafif bir düşüş kaydetse de istihdam ve işgücüne katılım oranlarındaki sert gerileme ile "atıl işgücü" oranındaki tırmanış dikkat çekti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,2'YE GERİLEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesine indi.

Bu dönemde resmi işsiz sayısı 52 bin kişilik azalışla 2 milyon 894 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Cinsiyet kırılımına bakıldığında ise işgücü piyasasındaki yapısal eşitsizlik varlığını korudu:

• Erkeklerde işsizlik: Yüzde 6,8

• Kadınlarda işsizlik: Yüzde 11,1

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNE KATILIMDA KAN KAYBI

İşsizlik oranındaki düşüşün arkasında istihdam artışının değil, işgücü piyasasından çıkışların (iş aramayı bırakanlar veya işgücüne dahil olmayanlar) etkili olduğu görüldü.

• İstihdam Oranı: İstihdam edilenlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 301 bin kişi birden azalarak 32 milyon 221 bine düştü. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık kayıpla yüzde 48,3'e geriledi. (Erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,3)

• İşgücüne Katılım: Toplam işgücü, bir önceki döneme göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişiye barajına çekildi. İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puan düşüşle yüzde 52,6 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2 seviyesinde sabit kaldı.

Genç erkeklerde bu oran yüzde 12,6 iken, genç kadınlarda yüzde 20,4 gibi yüksek bir seviyede seyretmeye devam etti. Diğer yandan, haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 0,3 saat azalarak 42,2 saate geriledi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 30,4’E YÜKSELDİ

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen "atıl işgücü" oranı artış gösterdi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, ilk çeyrekte 0,6 puan artarak yüzde 30,4’e fırladı.