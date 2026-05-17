Yeni haftada yurt içi piyasalarda tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık veriler öne çıkarken, küresel tarafta gözler teknoloji devlerinin finansal sonuçlarına çevrildi. Özellikle yapay zeka yatırımlarıyla son dönemde dikkat çeken Nvidia'nın bilançosu, küresel piyasaların en kritik gündem başlıklarından biri olacak.

18 MAYIS PAZARTESİ

10:00 – Mayıs Tüketici Güven Endeksi

Tüketici eğilimleri ve harcama beklentileri açısından yakından takip edilen mayıs verileri yayımlanacak.

Önceki Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2026): Bir önceki ay 85,5 değerini aldı. (Endeksin 100'den küçük olması tüketici güvenindeki kötümser durumu gösterir).

21 MAYIS PERŞEMBE

14:30 – TCMB Haftalık Verileri

Merkez Bankası tarafından para, banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklanacak.

KÜRESEL TARAFTA GÖZLER NVIDIA BİLANÇOSUNDA OLACAK

ABD'de ilk çeyrek bilanço sezonunda teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları yakından izlenecek. Haftanın en kritik gündemlerinden biri ise Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilanço olacak.

Yapay zeka yatırımlarının etkisiyle güçlü performans gösteren Nvidia hisseleri son dönemde ABD borsalarındaki yükselişin önemli sürükleyicileri arasında yer alıyor.

Yatırımcılar ayrıca Walmart, Home Depot, Target ve TJX Cos gibi büyük perakende şirketlerinin finansal sonuçlarını da takip edecek. Açıklanacak bilançoların, jeopolitik gelişmeler ve enflasyon baskısının tüketici harcamaları üzerindeki etkilerine ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

PİYASALAR NEDEN TAKİP EDİYOR?

Yeni haftada açıklanacak ekonomik veriler ve şirket bilançoları; döviz, altın, faiz ve Borsa İstanbul başta olmak üzere küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle tüketici güven endeksi, TCMB verileri ve Nvidia bilançosundan gelecek sonuçlar, yatırımcıların risk iştahı ve piyasa beklentileri açısından yakından takip ediliyor.