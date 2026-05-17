Petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Sürücüler de benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son rakamları yakından takip ediyor. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları...

17 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65,02 TL

Motorin litre fiyatı: 67,48 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64,86 TL

Motorin litre fiyatı: 67,32 TL

LPG litre fiyatı: 33,29 TL

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65,99 TL

Motorin litre fiyatı: 68,59 TL

LPG litre fiyatı: 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66,27 TL

Motorin litre fiyatı: 68,86 TL

LPG litre fiyatı: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru ve vergiler dikkate alınarak hesaplanıyor. Dağıtım firmaları ve rekabet koşullarına göre şehirler arasında küçük fiyat farklılıkları oluşabiliyor.