Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel rakamlar belli oldu. İşte 17 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatlarında güncel tarife...
Petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Sürücüler de benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son rakamları yakından takip ediyor. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları...
17 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65,02 TL
Motorin litre fiyatı: 67,48 TL
LPG litre fiyatı: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64,86 TL
Motorin litre fiyatı: 67,32 TL
LPG litre fiyatı: 33,29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65,99 TL
Motorin litre fiyatı: 68,59 TL
LPG litre fiyatı: 33,87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66,27 TL
Motorin litre fiyatı: 68,86 TL
LPG litre fiyatı: 33,69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru ve vergiler dikkate alınarak hesaplanıyor. Dağıtım firmaları ve rekabet koşullarına göre şehirler arasında küçük fiyat farklılıkları oluşabiliyor.