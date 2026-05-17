Milyonlarca emekli ve hak sahibinin beklediği 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi için ödeme süreci başladı. İşte ödeme takvimi...

Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı. 4 bin TL olarak belirlenen ikramiyeler, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların hesaplarına farklı tarihlerde yatırılacak.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında aylık alan emeklilerde ödemeler maaş alma günlerine göre farklılık gösterecek.

Aylığını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alanlar: Ödeme aynı günlerde yapılacak
Aylığını 23-24 Mayıs tarihlerinde alanlar: 21 Mayıs'ta ödeme alacak
Aylığını 25-26 Mayıs tarihlerinde alanlar: 22 Mayıs'ta ödeme alacak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?

BAĞ-KUR emeklileri için ödeme tarihleri de açıklandı.

Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlar: 21 Mayıs'ta
Aylık alma günü 27-28 Mayıs olanlar: 22 Mayıs'ta

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl emekli ve hak sahiplerine ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak uygulanıyor.

