Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı. 4 bin TL olarak belirlenen ikramiyeler, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların hesaplarına farklı tarihlerde yatırılacak.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında aylık alan emeklilerde ödemeler maaş alma günlerine göre farklılık gösterecek.

Aylığını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alanlar: Ödeme aynı günlerde yapılacak

Aylığını 23-24 Mayıs tarihlerinde alanlar: 21 Mayıs'ta ödeme alacak

Aylığını 25-26 Mayıs tarihlerinde alanlar: 22 Mayıs'ta ödeme alacak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?

BAĞ-KUR emeklileri için ödeme tarihleri de açıklandı.

Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlar: 21 Mayıs'ta

Aylık alma günü 27-28 Mayıs olanlar: 22 Mayıs'ta

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl emekli ve hak sahiplerine ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak uygulanıyor.