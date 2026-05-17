Google Haberler

Borsa İstanbul'da VBTS kapsamında işlem kısıtlaması bulunan 10 hissede tedbirler bu hafta sona erecek. İşte hisse hisse liste...

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması uygulanan bazı hisselerde yeni haftada tedbir süreci tamamlanıyor. 18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 10 hisse, uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.

TEDBİRİ BİTEN 10 HİSSE

18 Mayıs Pazartesi
NIBAS: Kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri sona eriyor.
SMRVA: Kredili işlem yasağı sona eriyor.

Bu hafta 12 şirket kar payı dağıtacak: İşte 18-22 Mayıs temettü listesi Bu hafta 12 şirket kar payı dağıtacak: İşte 18-22 Mayıs temettü listesi

20 Mayıs Çarşamba
ARZUM: Kredili işlem yasağı sona eriyor.
PSGYO: Kredili işlem yasağı sona eriyor.
TEKTU: Kredili işlem yasağı sona eriyor.

21 Mayıs Perşembe
ARMGD: Kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri sona eriyor.
IZFAS: Kredili işlem yasağı sona eriyor.
FLAP: Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbiri sona eriyor.

ASELS hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (11-15 Mayıs 2026) ASELS hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (11-15 Mayıs 2026)

22 Mayıs Cuma
IEYHO: Kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri sona eriyor.
KONTR: Kredili işlem yasağı sona eriyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), hisse senetlerinde aşırı fiyat hareketleri ve olağan dışı işlemleri sınırlandırmak amacıyla devreye alınan geçici uygulamalardan oluşuyor. Bu kapsamda kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler uygulanabiliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
XRP yatırımcılarının izlediği gelişme! JPMorgan ve Mastercard hamlesiXRP yatırımcılarının izlediği gelişme! JPMorgan ve Mastercard hamlesi
Yeni haftada Meclis'te vergi paketi görüşülecek! Şirketlere 72 ay ödeme kolaylığıYeni haftada Meclis'te vergi paketi görüşülecek! Şirketlere 72 ay ödeme kolaylığı

Google Haberler