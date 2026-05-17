Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması uygulanan bazı hisselerde yeni haftada tedbir süreci tamamlanıyor. 18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 10 hisse, uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.

TEDBİRİ BİTEN 10 HİSSE

18 Mayıs Pazartesi

NIBAS: Kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri sona eriyor.

SMRVA: Kredili işlem yasağı sona eriyor.

20 Mayıs Çarşamba

ARZUM: Kredili işlem yasağı sona eriyor.

PSGYO: Kredili işlem yasağı sona eriyor.

TEKTU: Kredili işlem yasağı sona eriyor.

21 Mayıs Perşembe

ARMGD: Kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri sona eriyor.

IZFAS: Kredili işlem yasağı sona eriyor.

FLAP: Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbiri sona eriyor.

22 Mayıs Cuma

IEYHO: Kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri sona eriyor.

KONTR: Kredili işlem yasağı sona eriyor.

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), hisse senetlerinde aşırı fiyat hareketleri ve olağan dışı işlemleri sınırlandırmak amacıyla devreye alınan geçici uygulamalardan oluşuyor. Bu kapsamda kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler uygulanabiliyor.