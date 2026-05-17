Borsa İstanbul'da VBTS kapsamında işlem kısıtlaması bulunan 10 hissede tedbirler bu hafta sona erecek. İşte hisse hisse liste...
Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlaması uygulanan bazı hisselerde yeni haftada tedbir süreci tamamlanıyor. 18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 10 hisse, uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.
TEDBİRİ BİTEN 10 HİSSE
18 Mayıs Pazartesi
NIBAS: Kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri sona eriyor.
SMRVA: Kredili işlem yasağı sona eriyor.
20 Mayıs Çarşamba
ARZUM: Kredili işlem yasağı sona eriyor.
PSGYO: Kredili işlem yasağı sona eriyor.
TEKTU: Kredili işlem yasağı sona eriyor.
21 Mayıs Perşembe
ARMGD: Kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri sona eriyor.
IZFAS: Kredili işlem yasağı sona eriyor.
FLAP: Kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbiri sona eriyor.
22 Mayıs Cuma
IEYHO: Kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri sona eriyor.
KONTR: Kredili işlem yasağı sona eriyor.
VBTS NEDİR?
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), hisse senetlerinde aşırı fiyat hareketleri ve olağan dışı işlemleri sınırlandırmak amacıyla devreye alınan geçici uygulamalardan oluşuyor. Bu kapsamda kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler uygulanabiliyor.