Finansal raporların açıklanmaya başlamasıyla birlikte en az 3 aracı kurumdan hedef fiyat alan 61 hisse mercek altına alındı.

Analiz sonuçlarına göre yatırımcısına en yüksek "kazanç vaat eden" hisse Kalekim oldu.

• Kalekim (KLKIM): 3 kurumun ortalama 58,6 TL hedef fiyat biçtiği hisse, mevcut seviyesinden tam yüzde 78,2 yükseliş potansiyeli taşıyor.

DEVLER LİGİ: SABANCI HOLDİNG VE TAV TAKİPTE

Listenin ikinci sırasında yer alan Sabancı Holding (SAHOL), 4 kurumdan aldığı ortalama 164,5 TL hedef fiyatla yüzde 71,78 getiri potansiyeli sunuyor.

Onu, havacılık sektörünün güçlü oyuncusu TAV Havalimanları (TAVHL) izliyor.

11 farklı kurumun analizine konu olan TAV için ortalama beklenti 446,50 TL seviyesinde olup, bu da yüzde 66,91’lik bir prim potansiyeline işaret ediyor.

ANALİSTLERİN EN ÇOK SEVDİĞİ HİSSELER: AKBANK VE ASELSAN

Hangi hissenin ne kadar yükseleceğinden ziyade, kurumlar arasında en çok fikir birliğine varılan ve rapor yazılan şirketler de belli oldu.

• Zirve Paylaşıldı: Akbank ve Aselsan, tam 15'er kurum tarafından analiz edilerek listenin en çok takip edilen hisseleri oldu. Bu raporlara göre Akbank yüzde 54,07 potansiyel sunarken, Aselsan için beklentiler daha temkinli kalarak yüzde 7,57 seviyesinde gerçekleşti.

• Popüler Hisseler: 14 kurumun radarındaki Turkcell yüzde 44,26 prim vadediyor. 12'şer raporla listenin üst sıralarını zorlayan diğer devler ise Erdemir, Ford, Pegasus, THY, Türk Telekom, Türkiye Sigorta ve Yapı Kredi Bankası oldu.

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK NOT

Bilanço sonrası revize edilen bu hedef fiyatlar, kurumların 12 aylık projeksiyonlarını yansıtmaktadır.

Uzmanlar, piyasa koşullarına bağlı olarak bu rakamların değişkenlik gösterebileceğini, bu nedenle yatırım kararlarında sektörel dağılımın ve makroekonomik verilerin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Forinvest

