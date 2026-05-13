Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem günü hem jeopolitik risklerin hem de ABD enflasyon verisi öncesi bekleyişin etkisiyle satıcılı geçiyor.

Endeks, günün ilk yarısını yüzde 0,67 kayıpla 14.680,70 puandan kapatırken, 87,4 milyar liralık işlem hacmi içerisinde gerçekleşen "para giriş-çıkış" verileri piyasanın rotasını ortaya koydu.

ENERJİ VE PERAKENDE DEVLERİNE NAKİT AKIŞI

Günün en çok para girişi yaşayan hisseleri incelendiğinde, saat 14.00 itibarıyla enerji ve ticaret sektöründeki direnç dikkat çekiyor.

• ASTOR ve BIMAS Başrolde: Enerji sektörünün güçlü oyuncusu ASTOR, yaklaşık 245,1 milyon TL net para girişiyle listenin başında yer alıyor. Onu, ticaret endeksindeki yüzde 2,02’lik yükselişin de mimarlarından olan perakende devi BIMAS, 221,7 milyon TL’lik girişle takip ediyor.

• İlgi Gören Diğer Hisseler: EREGL (124,6 milyon TL), MGROS (65,4 milyon TL) ve CANTE (25 milyon TL) günün ilk yarısını nakit akışı bakımından pozitif tamamlayan diğer önemli şirketler oldu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

FİNANS VE OTOMOTİVDE SATIŞ BASKISI

Endeksi aşağı çeken temel unsur, bazı majör hisselerden yaşanan nakit çıkışları oldu:

• Bankalarda Kayıp: Günün en çok para çıkışı yaşanan hissesi -253,8 milyon TL ile AKBNK oldu. Onu -118,9 milyon TL ile HALKB ve -60,3 milyon TL ile GARAN izledi. Bankacılık endeksi her ne kadar yüzde 0,03 artı kapatsa da büyük lotlu satışlar nakit dengesini negatifte tuttu.

• Sanayi ve Enerji Çıkışları: Otomotiv devi FROTO'dan -221 milyon TL, enerji şirketi CWENE'den ise -108,2 milyon TL net nakit çıkışı gerçekleşti.

PİYASANIN GÖZÜ ABD ÜFE VERİSİNDE

Analistler, 14.600 ve 14.500 seviyelerinin kritik destek bölgeleri olduğunu vurguluyor.

Küresel piyasalardaki İran-ABD gerilimi ve ateşkes belirsizliği risk iştahını baskılarken, yatırımcıların günün geri kalanında ABD'de açıklanacak olan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisine odaklandığı görülüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.96 20.314.322.759,83 % -8.36 16:17 ASTOR 333 13.532.463.433,50 % -0.08 16:17 RGYAS 191.5 11.622.759.663,90 % 6.45 16:17 THYAO 306.75 7.525.581.412,25 % 0.33 16:17 HEKTS 4.75 5.656.680.630,19 % -1.66 16:17 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.