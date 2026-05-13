Milli Savunma Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda AK Parti tarafından TBMM’ye sunulmaya hazırlanan ve 14 maddeden oluşan yeni kanun teklifi, şehit aileleri ve malul gaziler için kapsamlı bir "pozitif ayrımcılık" paketi sunuyor.

Bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen düzenleme hem maddi imkanları iyileştiriyor hem de sosyal hakların kapsamını genişletiyor.

MAAŞLARDA "İKİ ASGARİ ÜCRET" DÖNEMİ

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, şehit yakını aylıklarında yapılacak artış oldu.

Mevcut sistemde 11 bin 858 lira civarında olan ödemelerin, iki asgari ücret tutarına yükseltilmesi planlanıyor.

• Anne ve Babaya Ayrı Ödeme: Şehitlerin anne ve babalarına yapılacak ödemelerin ayrı ayrı düzenlenmesi ve toplam tutarın iki asgari ücret seviyesinde olması hedefleniyor.

• Vergi ve Ulaşım Avantajları: Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle, vergi muafiyetleri ve ücretsiz ulaşım hakları daha avantajlı hale getirilecek.

25 YAŞ SINIRI KALKIYOR: "ONURSAL ŞEHİT ÇOCUĞU" KİMLİĞİ

Şehit çocuklarını yakından ilgilendiren bir diğer yenilik ise yaş sınırına takılan sosyal haklarla ilgili.

• Haklar Baki Kalacak: Mevcut uygulamada 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının bazı hakları sona eriyordu. Yeni teklifle birlikte, bu kişilere “Onursal Şehit Çocuğu” kimliği verilecek.

• Ücretsiz Ulaşım: Bu yeni kimlik kartı sayesinde, başta ücretsiz ulaşım ve seyahat hakları olmak üzere birçok sosyal imkan 25 yaşından sonra da kesintisiz devam edecek.

TÜRK KIZILAY’INA GÜÇLÜ YASAL ZEMİN

AK Parti'nin gündemindeki ikinci önemli başlık ise Türk Kızılay’ı. Hazırlanan 10 maddelik ayrı bir teklifle, kurumun uluslararası statüsü ve amblem kullanım yetkisi iç hukukta daha güçlü bir yasal çerçeveye oturtuluyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Halen yönetmelik ve tüzüklerle yürütülen birçok kural kanunlaşacak. Böylece Kızılay’ın afet yönetimi ve insani yardım faaliyetlerindeki yetkileri netleşecek, denetim yapısı modernize edilecek.

Bu düzenlemelerin önümüzdeki günlerde TBMM komisyonlarında görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi