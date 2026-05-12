Google Haberler

13 Mayıs Çarşamba günü, aralarında devlerin de bulunduğu tam 6 şirket, yatırımcılarının hesaplarına nakit temettü yatırmak için düğmeye basıyor.

Yatırımcıların dört gözle beklediği temettü sezonu tüm hızıyla sürüyor.

Yarın (13 Mayıs 2026), Borsa İstanbul'da işlem gören 6 önemli şirket için "hak kullanım tarihi" olacak.

Bu, söz konusu hisseleri portföyünde bulunduran yatırımcıların kâr payı almaya hak kazanacağı anlamına geliyor.

ASELS, KOTON, ENTRA... 8 şirketin temettü maratonu başlıyor ASELS, KOTON, ENTRA... 8 şirketin temettü maratonu başlıyor

LİSTEDE KİMLER VAR?

Gıda perakendesinden enerjiye, içecek sektöründen filo kiralamaya kadar geniş bir yelpazede dağılacak olan temettülerde; Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD) pay başına net 4,58 TL ile günün en yüksek ödemesini yapacak şirket olarak öne çıkıyor.

Perakende devi Migros (MGROS) ise yatırımcılarına net 3,87 TL kâr payı dağıtacak.

İşte yarın nakit ödeme yapacak şirketler ve ödeme detayları:

MGROS, MCARD, AEFES… 6 şirket birden temettü dağıtacak, Görsel 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

• Hak Kullanım Tarihi: Temettü almak isteyen yatırımcıların, ilgili hisse senetlerini en geç bugün (12 Mayıs) kapanış itibarıyla ellerinde bulundurmaları gerekiyor.

• Ödeme Takvimi: Yarın gerçekleşecek hak kullanımının ardından, nakit tutarların yatırımcı hesaplarına geçmesi genellikle T+2 (iki iş günü sonra) yani cuma günü gerçekleşecek.

• Fiyat Düzeltmesi: Yarın sabah borsa açılışında, ilgili hisselerin fiyatları dağıtılacak brüt temettü miktarı kadar teknik olarak aşağı yönlü revize edilecektir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UNLU temettü ödemesi yapacak mı? Açıklama geldiUNLU temettü ödemesi yapacak mı? Açıklama geldi
Piyasalarda gün sonu: Borsa, altın ve dolar son durum (12 Mayıs 2026)Piyasalarda gün sonu: Borsa, altın ve dolar son durum (12 Mayıs 2026)

Google Haberler