Yatırımcıların dört gözle beklediği temettü sezonu tüm hızıyla sürüyor.

Yarın (13 Mayıs 2026), Borsa İstanbul'da işlem gören 6 önemli şirket için "hak kullanım tarihi" olacak.

Bu, söz konusu hisseleri portföyünde bulunduran yatırımcıların kâr payı almaya hak kazanacağı anlamına geliyor.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Gıda perakendesinden enerjiye, içecek sektöründen filo kiralamaya kadar geniş bir yelpazede dağılacak olan temettülerde; Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD) pay başına net 4,58 TL ile günün en yüksek ödemesini yapacak şirket olarak öne çıkıyor.

Perakende devi Migros (MGROS) ise yatırımcılarına net 3,87 TL kâr payı dağıtacak.

İşte yarın nakit ödeme yapacak şirketler ve ödeme detayları:

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

• Hak Kullanım Tarihi: Temettü almak isteyen yatırımcıların, ilgili hisse senetlerini en geç bugün (12 Mayıs) kapanış itibarıyla ellerinde bulundurmaları gerekiyor.

• Ödeme Takvimi: Yarın gerçekleşecek hak kullanımının ardından, nakit tutarların yatırımcı hesaplarına geçmesi genellikle T+2 (iki iş günü sonra) yani cuma günü gerçekleşecek.

• Fiyat Düzeltmesi: Yarın sabah borsa açılışında, ilgili hisselerin fiyatları dağıtılacak brüt temettü miktarı kadar teknik olarak aşağı yönlü revize edilecektir.