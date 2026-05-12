Yapılan açıklamaya göre, şirketin nakit temettü dağıtılmasına yönelik teklifi genel kurulda kabul edilmiştir. Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir:

Hisse Başına Brüt Ödeme: 0,10 TL

Hisse Başına Net Ödeme: 0,085 TL

Hak Kullanım Tarihi: 18 Eylül 2026

Ödeme Türü: Nakit

