Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, finans sektörünün önde gelen kurumlarından Tera Yatırım Holding A.Ş. ile forma sırt sponsorluğu konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Anlaşmanın detayları şu şekildedir:

Sponsorluk Kapsamı: Forma sırt sponsorluğu.

Geçerlilik Süresi: 2026-2027 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 2 yıl.

Anlaşma Tarafı: Tera Yatırım Holding A.Ş.

Beşiktaş tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimiz ile Tera Yatırım Holding A.Ş arasında 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl için forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

