ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası dolar güçlenirken, değerli metallerde sert satış baskısı, petrolde ise jeopolitik risklerin de etkisiyle yükseliş görüldü.

Piyasaların nefesini tutarak beklediği ABD nisan ayı enflasyon verileri açıklandı.

TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 3,8 ile son üç yılın zirvesine çıkması ve çekirdek enflasyonun beklentileri aşmasıyla küresel piyasalarda kartlar yeniden karıldı.

ABD’de enflasyonun Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, Fed’in faiz indirim sürecine dair umutları zayıflatırken, değerli metaller bu durumdan negatif etkilendi.

• Ons Altın: Veri öncesi güçlü duran altın, saat 15.45 itibarıyla günlük yüzde 0,65 kayıpla 4.704,89 dolar seviyesine geri çekildi. Gün içinde 4.773 dolara kadar yükselen ons altın, yüksek enflasyon verisi sonrası kazançlarını geri verdi.

• Ons Gümüş: Gümüş tarafında kayıplar daha derin oldu. Günlük bazda yüzde 2,18 değer kaybeden gümüş, 84 dolar seviyesinden işlem görüyor. Haftalık bazda yüzde 15'in üzerinde primli olan gümüşte, enflasyon sonrası sert bir düzeltme yaşandığı gözleniyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.863,35 6.864,20 % -0.61 15:56
Ons Altın / TL 213.079,36 213.172,73 % -0.78 16:11
Ons Altın / USD 4.694,05 4.694,69 % -0.87 16:11
Çeyrek Altın 10.981,36 11.222,96 % -0.61 15:56
Yarım Altın 21.894,06 22.445,89 % -0.61 15:56
Ziynet Altın 43.925,38 44.754,51 % -0.61 15:56
Cumhuriyet Altını 45.364,00 46.054,00 % -0.58 15:01
BRENT PETROL 111 DOLARI AŞTI

Değerli metallerin aksine enerji tarafında yön yukarı olmaya devam ediyor.

ABD-İran hattındaki gerilimin artması ve enflasyonist baskılarla birlikte Brent Petrol, günlük yüzde 2,8 yükselişle 111,06 dolar seviyesine fırladı.

Petrolün yılbaşından bu yana sergilediği yüzde 82,46'lık devasa yükseliş, küresel enflasyon endişelerini körüklemeye devam ediyor.

DOLAR 45 TL SINIRININ ÜZERİNDE KALICILAŞIYOR

Küresel çapta dolar endeksinin (DXY) yükselmesiyle birlikte yurt içinde Dolar/TL kuru da hareketlendi.

Günlük yüzde 0,09’luk sınırlı bir artışla 45,40 TL seviyelerinde dengelenen kur, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 17,13 kazandırmış durumda. Piyasalar, doların küresel güçlenmesine karşın TL'nin direncini takip ediyor.

"YÜKSEK FAİZ SÜRECİ UZAYABİLİR"

Analistler, çekirdek enflasyonun beklenti üstü gelmesinin Fed’in elini zorlaştırdığını belirtiyor.

Bu durumun "yüksek faiz, güçlü dolar" dönemini uzatabileceği endişesiyle endekslerde kar satışlarının devam edebileceği, altın ve gümüşte ise destek seviyelerinin test edileceği öngörülüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,39 45,41 % 0.09 16:11
Euro 53,36 53,37 % -0.19 16:11
İngiliz Sterlini 61,49 61,50 % -0.42 16:11
Avustralya Doları 32,81 32,82 % -0.2 16:11
İsviçre Frangı 58,14 58,18 % -0.25 16:11
Rus Rublesi 0,61 0,62 % -0.12 16:10
Çin Yuanı 6,68 6,69 % 0.12 16:11
İsveç Kronu 4,89 4,90 % -0.5 16:11
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

