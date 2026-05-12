Turkcell, 2026’nın ilk üç aylık döneminde operasyonel gücünü koruduğunu gösteren rakamlara imza attı.

• Net Kâr: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında artış gösterdi.

• Hasılat: Geçen yılki 62,7 milyar TL seviyesinden yüzde 8,9 yükselişle 68 milyar 376 milyon TL'ye ulaştı.

• Brüt Kâr: Yüzde 2,7’lik sınırlı bir artışla 18,3 milyar TL seviyesine yükseldi.

HİSSELERDE SON DURUM

Olumlu bilanço rakamlarına rağmen TCELL payları 12 Mayıs Salı gününü satıcılı geçiriyor.

Hisse, saat 11.00 verilerinde günlük bazda yüzde 2,79 değer kaybederek 118,5 TL seviyesine çekildi.

Gün içinde 129,6 TL ile yıllık zirvesine çok yaklaşan hissede, bilanço sonrası gelen satışlar dikkat çekti.

BOFA VE TACİRLER SATIŞTA BAŞROLDE

Aynı saatlerde aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, hisse üzerindeki baskının kaynağını net bir şekilde ortaya koyuyor:

• Satıcılar: Yabancı işlemlerine aracılık eden Bank of America (BofA), 436 bin lotluk net satışla listenin başında yer alıyor. Onu 251 bin lotla Tacirler Yatırım takip ediyor. İlk 5 satıcının toplam net satışı 1 milyon lotu aşmış durumda.

• Alıcılar: Satış baskısını karşılamaya çalışan kurumların başında 224 bin lotla Garanti Yatırım ve 160 bin lotla Gedik Yatırım geliyor. Ancak alıcı iştahı, kurumsal satışları dengelemeye yetmedi.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE HACİM

Günün ilk saatlerinde 584 milyon TL hacme ve 4,9 milyon lotluk işlem trafiğine ulaşan Turkcell, yıllık bazda yatırımcısına hâlâ yüzde 33,76 oranında getiri sunmaya devam ediyor.

Analistler, 118 TL seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu, bu bölgenin korunması durumunda bilançonun orta vadeli pozitif etkilerinin görülebileceğini belirtiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.