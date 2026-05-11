Turkcell, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tüm ana kalemlerde pozitif bir grafik çizdi.

Satışlar: Geçen yılın ilk çeyreğine göre %9 artarak 68,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Brüt Kâr: %3’lük sınırlı bir artışla 18,3 milyar TL olarak kaydedildi.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık %4 artışla 28,6 milyar TL seviyesine çıktı.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 4,63 milyar TL’ye yükseldi.

Özellikle Net Parasal Pozisyon Kazançları, %336 gibi devasa bir artışla 5,46 milyar TL’ye ulaşarak kârlılığa en güçlü katkıyı sağlayan kalemlerden biri oldu.

BİLANÇO YAPISI: VARLIKLAR BÜYÜYOR, BORÇ YÜKÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Şirketin 2025 yıl sonuna (2025/12) kıyasla varlık ve borç tablosundaki değişimler şöyle:

Toplam Varlıklar: %12 artış göstererek 618,1 milyar TL’ye yükseldi.

Duran Varlıklar: %15 artışla 433,7 milyar TL seviyesine ulaştı.

Net Borç: Şirketin net borç pozisyonunda %198’lik bir artış yaşandı ve borç yükü 48,8 milyar TL’ye çıktı.

Özkaynaklar: %2’lik sınırlı bir büyüme ile 290,9 milyar TL seviyesinde dengelendi.

