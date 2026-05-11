Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL), 2026 yılı birinci çeyrek (2026/3) finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Net kar yüzde 500'den fazla arttı

Şirket, hem satış gelirlerinde hem de net karında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GELİR TABLOSU: OPERASYONEL BAŞARI NET KARI UÇURDU

Mobiltel, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelir tablosunun tüm ana kalemlerinde güçlü bir büyüme grafiği çizdi:

Satışlar: Geçen yılın ilk çeyreğine göre %27 artarak 4,67 milyar TL seviyesine ulaştı.

Brüt Kâr: %19’luk bir yükselişle 490,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık %24 artışla 261,2 milyon TL seviyesine çıktı.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 10,4 milyon TL seviyesinden %506 artışla 63,6 milyon TL'ye yükselerek tarihi bir büyüme kaydetti.

BİLANÇO YAPISI: NET BORÇ POZİSYONUNDA ARTIŞ

Şirketin 2025 yıl sonu (2025/12) verileriyle kıyaslandığında varlık ve borç tablosundaki değişimler şu şekilde yansıdı:

Toplam Varlıklar: %1’lik sınırlı bir azalışla 14,23 milyar TL seviyesinde dengelendi.

Dönen Varlıklar: %10 artarak 4,91 milyar TL'ye çıktı.

Net Borç: Şirketin net borç yükü %29 oranında artarak 2,57 milyar TL seviyesine ulaştı.

Özkaynaklar: %4’lük bir gerileme ile 8,95 milyar TL oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

