Şirket, hem satış gelirlerinde hem de net karında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GELİR TABLOSU: OPERASYONEL BAŞARI NET KARI UÇURDU

Mobiltel, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelir tablosunun tüm ana kalemlerinde güçlü bir büyüme grafiği çizdi:

Satışlar: Geçen yılın ilk çeyreğine göre %27 artarak 4,67 milyar TL seviyesine ulaştı.

Brüt Kâr: %19’luk bir yükselişle 490,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık %24 artışla 261,2 milyon TL seviyesine çıktı.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 10,4 milyon TL seviyesinden %506 artışla 63,6 milyon TL'ye yükselerek tarihi bir büyüme kaydetti.

BİLANÇO YAPISI: NET BORÇ POZİSYONUNDA ARTIŞ

Şirketin 2025 yıl sonu (2025/12) verileriyle kıyaslandığında varlık ve borç tablosundaki değişimler şu şekilde yansıdı:

Toplam Varlıklar: %1’lik sınırlı bir azalışla 14,23 milyar TL seviyesinde dengelendi.

Dönen Varlıklar: %10 artarak 4,91 milyar TL'ye çıktı.

Net Borç: Şirketin net borç yükü %29 oranında artarak 2,57 milyar TL seviyesine ulaştı.

Özkaynaklar: %4’lük bir gerileme ile 8,95 milyar TL oldu.

