Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik artarken, altın fiyatlarında yaşanan dikkat çekici düşüş evlenecek çiftler için "altın" değerinde bir alım fırsatı doğurdu. Yılın başında rekor seviyeleri gören altın, küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte nefes aldı.

Hürriyet.com yazarı İslam Memiş, bu dönemin sadece bir alışveriş süreci değil, aynı zamanda aile ekonomisinin temellerini atmak için kritik bir viraj olduğunu vurguluyor.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ KALICI OLMAYABİLİR

Ocak ayında zirveyi zorlayan rakamlar, mayıs ayı itibarıyla çiftlerin yüzünü güldürüyor. Verilere göre;

• 22 Ayar Bilezik (10 gr): 76.500 TL'den 64.000 TL seviyelerine,

• Çeyrek Altın: 13.380 TL'den 11.200 TL bandına,

• 14 Ayar Set Takımı (20 gr): 115.000 TL'den 97.000 TL'ye kadar geriledi.

Memiş, jeopolitik risklerin devam ettiğini hatırlatarak, gram altının uzun vadede yükseliş trendini koruyacağını öngörüyor. Uzmana göre bugün yapılacak alımlar, yarınki büyük maliyetlerin önüne geçebilir.

AKILLI TAKI SEÇİMİ: İŞÇİLİĞE DEĞİL, DEĞERE YATIRIM YAPIN

Düğün alışverişinde en sık yapılan hataların başında "gösterişli ama işçiliği yüksek" takılar geliyor. İslam Memiş, çiftlere şu stratejiyi öneriyor:

"Sadece düğün günü ışıldayacak, bozdurulduğunda ise yüzde 30-40 zarar ettirecek yüksek işçilikli modellerden kaçının. Günlük hayatta da kullanılabilecek, sade ve işçilik maliyeti düşük modelleri tercih etmek bütçenizi korur."

YENİ EVLİLER İÇİN 5 KRİTİK FİNANSAL TAVSİYE

• TL ile Borçlanın: Enflasyonist ortamda Türk lirası bazlı taksitli borçlanma, gelecekte gelirin artmasıyla birlikte borcun reel yükünü hafifletir. Altın borcuna girmekten kaçının.

• Altınları Hemen Bozdurmayın: Düğün takılarını borç kapatmak için aceleyle nakde çevirmek yerine, altının değer artış potansiyelinden faydalanmak daha mantıklı olabilir.

• Güvenlik Riskine Dikkat: "Yastık altı" devri kapandı. Altınlarınızı evde saklayarak hırsızlık riskine davetiye çıkarmayın; banka kasaları veya altın hesaplarını tercih edin.

• Kriptodan Uzak Durun: Düğün takılarını hızlı kazanç vaadiyle kripto para gibi volatil (oynak) piyasalara yatırmak, yeni kurulan bir yuvanın finansal güvenliğini tehlikeye atabilir.

• Gayrimenkul Odaklı Olun: Lüks bir otomobil yerine, pasif gelir getirecek küçük bir konut yatırımı veya peşinat birikimi, sürdürülebilir bir gelecek için en sağlam adımdır.

ORTAK GELECEK İÇİN "ORTAK HESAP"

Finansal planlamanın sadece takı almaktan ibaret olmadığını belirten Memiş, eşlerin bireysel emeklilik sistemi (BES) gibi uzun vadeli araçlara erken dahil olmalarını ve dijital ekonominin sunduğu ek gelir fırsatlarını değerlendirmelerini tavsiye ediyor.

Küresel risklerin arttığı bu dönemde, evlilik sürecini sadece romantik bir adım değil, stratejik bir finansal başlangıç olarak gören çiftler, geleceğin ekonomik fırtınalarına karşı çok daha dayanıklı olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.