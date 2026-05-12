Altın ve gümüş fiyatlarında Orta Doğu'daki gerilimin yeniden yükselmesiyle birlikte oynaklık artarken, İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'ten değerli metallere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Banka, yıl sonu fiyat tahminlerinde değişikliğe gitmezken, altının ons başına 5 bin 600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünü korudu.

"ENFLASYON VE REEL FAİZLER ALTINI DESTEKLİYOR"

UBS kıymetli metaller stratejisti Joni Teves, yaptığı değerlendirmede piyasalardaki destekleyici temel faktörlerin halen geçerli olduğunu belirtti.

Teves, İran'daki savaşın başlamasından bu yana altın fiyatlarının baskı altında kaldığını ancak yükselen enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) faizleri sabit tutmasının reel faizlerde düşüşe neden olabileceğini ifade etti.

Analiste göre düşen reel faizler, altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 6.895,45 TL, satış fiyatı ise 6.896,29 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 11.197,00 TL alış ve 11.294,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken, yarım altın 22.394,00 TL alış ve 22.573,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Tam altın ise 44.636,00 TL alış ve 45.022,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını 45.634,00 TL alış ve 46.324,00 TL satış fiyatıyla dikkat çekerken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 6.245,15 TL alış ve 6.539,12 TL satış seviyesinde yer alıyor. Ons altın ise 4.729,25 dolar alış ve 4.729,89 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor.

"ALTINA YÖNELİM DEVAM EDİYOR"

"Çeşitlendirme hala güçlü şekilde devam ediyor" diyen Teves, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına olan ilgisinin sürdüğüne dikkat çekti.

Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarını durdurmasının veya satış tarafına geçmesinin kısa vadede olası görünmediğini söyledi.

UBS, son haftalarda altın fiyatlarında görülen yatay seyrin yatırımcılar açısından yeniden pozisyon alma fırsatı oluşturduğunu değerlendirirken, altının beklentilerin üzerinde performans gösterebileceğini ifade etti.

"GÜMÜŞTE TALEP ARZI AŞACAK"

Bankaya göre gümüş fiyatları da altındaki yükselişi takip etmeyi sürdürebilir.

UBS, gümüş piyasasında bu yıl talebin arzın üzerine çıkmasını beklerken, güçlü temel dinamiklerin fiyatları desteklediğini belirtti.

Analistler, özellikle sanayi talebi ve güvenli liman alımlarının gümüş tarafında etkili olmaya devam ettiğini değerlendiriyor.