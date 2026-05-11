Ons başına 60,94 dolara kadar gerileyerek Ocak ayındaki tarihi zirvesinden yüzde 50 uzaklaşan gümüş, teknik analizdeki düşüş trendlerini kırarak rotayı yukarı çevirdi.

KADEMELİ TOPARLANMA VE KRİTİK KIRILIM

Reuters’ın verilerine göre, son 24 saat içinde yüzde 3,5 değer kazanan ons gümüş, 83,15 dolar seviyesini aşarak 13 Mart’tan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Teknik açıdan son altı haftalık süreçte iki önemli düşüş trend çizgisinin üzerine çıkılması, piyasadaki negatif baskının zayıfladığına işaret ediyor. Özellikle çarşamba günü yaşanan kırılım ve ardından gelen üç günlük güçlü yükseliş, fiyatları nisan ayındaki 83,04 dolarlık zirveye yeniden yaklaştırdı.

ANALİSTLERİN GÖZÜ "90 DOLAR" EŞİĞİNDE

Piyasada şu an en çok konuşulan bölge 82-83 dolar aralığı. Uzmanlara göre bu direnç bölgesinin kalıcı olarak aşılması durumunda gümüş için yeni bir dönem başlayabilir.

83 Dolar Üstü: Eğer nisan zirvesi geçilirse, piyasadaki yükseliş iştahı artacak.

90 Dolar Hedefi: İlk önemli teknik ve psikolojik hedef 90 dolar olarak gösteriliyor.

Zirveye Yolculuk: 90 doların aşılması halinde fiyatların mart ayında görülen 96,38 dolar seviyesine kadar önünün açılacağı öngörülüyor.

DÜŞÜŞ RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?

Toparlanma umutlarına rağmen teknik analiz tarafında "daha düşük zirveler" yapısının henüz tamamen bozulmadığına dair uyarılar da var. Eğer gümüş fiyatları nisan ayı zirvesini aşamazsa, bu durum piyasa tarafından negatif bir sinyal olarak algılanabilir.

KRİTİK DESTEK SEVİYESİ

Analistler, fiyatların yeniden 70-71 dolar bandının altına sarkması durumunda düşüş beklentisinin tekrar güç kazanabileceğini ve toparlanma sürecinin sekteye uğrayabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar şimdi 83 dolar direncindeki savaşı yakından takip ediyor.

