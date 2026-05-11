Borsa İstanbul'da 2026 yılı birinci çeyrek (31.03.2026) konsolide finansal raporlarının açıklanması için yasal sürenin son günü olan 11 Mayıs 2026 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) kritik bir açıklama geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, finansal raporlarını hazırlamak için ek süre talep eden şirketlerin değerlendirme sonuçları paylaşıldı.

SPK, aralarında Reeder Teknoloji, Gübre Fabrikaları ve Girişim Elektrik gibi yatırımcıların yakından takip ettiği devlerin de bulunduğu 21 şirketin ek süre talebini uygun gördü.

EK SÜRE VERİLEN ŞİRKETLER VE YENİ TARİHLER

SPK tarafından belirlenen yeni bildirim tarihleri ve ilgili şirketler şu şekildedir:

11 Haziran 2026'ya Kadar Süre Alanlar:

Kiler Holding A.Ş.

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş.

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.

Marka Yatırım Holding A.Ş.

01 Haziran 2026'ya Kadar Süre Alanlar:

TR Anadolu Metal Madencilik

TR Doğal Enerji Kaynakları

Europower Enerji

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN)

Mepet Metro Petrol

Metro Menkul Değerler A.Ş.

Avrasya GYO

Birlik Mensucat

Diğer Tarihler:

08 Haziran: Tümosan Motor (TMSN) ve Diriteks (DIRIT)

21 Mayıs: Otto Holding, Mega Polietilen, TGS Dış Ticaret

18 Mayıs: PC İletişim ve Oba Makarnacılık (OBAMS)

