Şirketin gelir tablosu verileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre operasyonel zorlukların sürdüğüne işaret etti.

GELİR TABLOSU: SATIŞ GELİRLERİ %19 DÜŞTÜ

Hateks’in satış hacminde ve operasyonel kârlılığında bir önceki yılın ilk çeyreğine göre düşüş gözlendi:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %19 azalarak 246,1 milyon TL seviyesine geriledi.

Brüt Kâr: Geçtiğimiz yıl kaydedilen 73,2 milyon TL’lik brüt zararın ardından bu dönemde 5,5 milyon TL brüt kâr açıklandı.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık (FAVÖK) tarafında -47,1 milyon TL ile negatif seyir devam etti; ancak geçen yılın aynı dönemindeki -134,5 milyon TL'lik kayba oranla bir iyileşme görüldü.

Net Dönem Kârı: Şirket, bu çeyreği 8,8 milyon TL net zarar ile kapattı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 9,9 milyon TL net kâr elde edilmişti.

ÖZET BİLANÇO: BORÇLULUK AZALIYOR, VARLIKLAR DARALIYOR

Şirketin 2025 yıl sonuna (2025/12) kıyasla varlık ve borç yapısındaki değişimler şu şekilde yansıdı:

Toplam Varlıklar: %3 azalışla 3,72 milyar TL seviyesine indi.

Net Borç: Şirketin net borç pozisyonunda %14’lük dikkat çekici bir azalma yaşandı ve borç yükü 1,37 milyar TL'ye geriledi.

Özkaynaklar: %1'lik sınırlı bir düşüşle 1,69 milyar TL oldu.

