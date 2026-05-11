Anadolu Efes (AEFES), Çin pazarındaki büyüme stratejisi kapsamında yerel üretim için önemli bir adım attı. Şirket, Çin ana karasında yerel üretime yönelik sözleşmeli üretim anlaşması imzaladığını duyurdu.

YEREL ÜRETİM İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Anadolu Efes'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre anlaşma, Efes Breweries International B.V.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak Aralık 2024'te kurulan Anadolu Efes Shanghai Beer Company Limited aracılığıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, şirketin belirli ana bira markalarının Çin’de yerel olarak üretileceği belirtildi.

ÇİN OPERASYONLARI BÜYÜTÜLECEK

Şirketin yerel üretim modeliyle Çin pazarındaki satış ve dağıtım operasyonlarını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Yerel üretim sayesinde lojistik süreçlerin hızlandırılması ve operasyonel verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Anadolu Efes'in, yerel üretimi merkeze alan büyüme stratejisi kapsamında Çin’deki operasyonlarını genişletmeyi planladığı kaydedildi.

"STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Analistler, Çin'in dünyanın en büyük bira tüketim pazarlarından biri olması nedeniyle atılan adımın şirket açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Şirket açıklamasına göre, deneme üretimlerinin tamamlanmasının ardından yerel üretim ile birlikte satış ve dağıtım faaliyetlerinin başlaması planlanıyor.