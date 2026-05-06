Teknoloji devi Apple Inc., "Apple Intelligence" adıyla tanıttığı yapay zeka özellikleri nedeniyle açılan toplu davayı sonlandırmak için 250 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirket, herhangi bir kusuru kabul etmezken, kullanıcıları yapay zeka özellikleri konusunda yanıltıcı bilgilendirdiği iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Federal mahkemeye sunulan uzlaşma metnine göre Apple, Haziran 2024 ile Mart 2025 arasında iPhone 15 ve iPhone 16 satın alan bazı kullanıcılara ödeme yapacak.

KULLANICILARA 25 İLA 95 DOLAR ARASINDA ÖDEME YAPILACAK

BBC'nin aktardığı bilgilere göre uzlaşma kapsamında uygun kullanıcılar: 25 dolar (yaklaşık 1.130 TL) ile 95 dolar (yaklaşık 4.296 TL) arasında ödeme, iPhone 15 ve iPhone 16 satın alımına bağlı tazminat, Apple Intelligence tanıtımlarından etkilenen kullanıcı statüsü kriterlerine göre ödeme alabilecek.

"APPLE INTELLIGENCE" İDDİALARIN ODAĞINDA

Davada, Apple'ın özellikle Siri destekli yeni yapay zeka özelliklerini gerçekte hazır olmayan yeteneklerle tanıttığı öne sürüldü.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şu ifadeler dikkat çekti:

"Apple, o dönemde var olmayan, şu anda bulunmayan ve belki de hiçbir zaman var olmayacak yapay zeka kabiliyetlerini devrim niteliğinde bir yenilik olarak pazarladı"

Davacılar, şirketin OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerle rekabet baskısı altında agresif bir pazarlama stratejisi izlediğini savundu.

SIRI'NİN DÖNÜŞÜM VAADİ TARTIŞMA YARATTI

Davanın merkezinde, Apple'ın Siri'yi "Tam teşekküllü kişisel yapay zeka asistanına" dönüştürme vaadi yer aldı.

Apple’ın tanıtımlarında; gelişmiş kişisel asistan deneyimi, bağlamsal anlama,

kullanıcı alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka, gelişmiş sesli komut sistemi gibi özellikleri ön plana çıkardığı belirtildi.

Ancak davacılar, bu özelliklerin önemli bölümünün reklam döneminde aktif olmadığını veya beklenen seviyede çalışmadığını iddia etti.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA YARIŞI KIZIŞIYOR

Son dönemde teknoloji şirketleri arasında yapay zeka rekabeti hız kazanırken, pazarlama kampanyaları da daha agresif hale geldi. Özellikle OpenAI, Google, Microsoft ve Apple arasında yaşanan rekabetin sektörde büyük baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu dava, yapay zeka reklamları konusunda teknoloji şirketlerine yönelik hukuki denetimlerin artabileceğinin önemli bir işareti olarak görülüyor.