Rusya Maliye Bakanlığı, yaklaşık bir yıllık aranın ardından iç piyasada yeniden döviz ve altın alımlarına başlayacağını resmen duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haziran 2025'te durdurulan alımların, bütçe kuralları çerçevesinde 8 Mayıs - 4 Haziran 2026 tarihleri arasında tekrar icra edileceği belirtildi.

Bu kararın arkasındaki temel nedenin, küresel jeopolitik gerilimler sonucu fırlayan petrol gelirleri olduğu ifade ediliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık, Rus bütçesine beklenmedik bir kaynak sağladı.

PETROL GELİRLERİ BÜTÇEYİ COŞTURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Şubat sonundaki saldırıların ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatması, küresel petrol arzını sekteye uğratmış ve fiyatları hızla yukarı taşımıştı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu artış sayesinde bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble (2,7 milyar dolar) ilave kaynak geldiğini bildirmişti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ALTIN VE PİYASA NASIL ETKİLENİR?

Rusya'nın bu hamlesi, zaten hareketli olan emtia piyasalarında kartların yeniden karılmasına neden olacak. Sektör analistleri ve ekonomi uzmanları Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın fiziki altın alımına geri dönmesini, küresel altın fiyatları için güçlü bir taban desteği oluşturmasını bekliyor.

Uzmanlar, "Merkez bankalarının alım tarafında olması, jeopolitik risklerle birleştiğinde altındaki 'güvenli liman' algısını perçinleyecektir" görüşünde birleşiyor. Ayrıca Rusya'nın petrol gelirini altına çevirmesi, bu iki emtia arasındaki bağı daha da güçlendirmesi bekleniyor.

ANALİSTLERDEN 'OYNAKLIK' UYARISI

Rusya’nın iç piyasadan döviz (özellikle dost ülke para birimleri) toplaması, Ruble üzerinde bir miktar değer kaybı baskısı yaratsa da, bütçe disiplini açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Analistler, 8 Mayıs’ta başlayacak alım süreci öncesinde yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguluyor. "Rusya'nın piyasaya girişi kısa vadede volatiliteyi (oynaklığı) artırabilir. Ancak orta vadede bu, emtia fiyatlarının 'yüksek kalmaya devam edeceği' yönündeki beklentiyi destekliyor" değerlendirmesi öne çıkıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.