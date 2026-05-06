Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, küresel piyasalarda son dönemde jeopolitik risklerin fiyatlamalara doğrudan yansıdığını bildirdi. Piyasaların “bir gün savaş, bir gün barış” beklentisiyle yön bulduğunu söyledi.

Sarı, ABD borsalarının rekor seviyelere ulaştığını, petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken altın ve gümüşte yükseliş görüldüğünü aktardı.

Petrol düştükçe enflasyon baskısının azaldığını bildiren Sarı, bu durumun merkez bankalarının politikalarına dair beklentileri değiştirerek altını desteklediğini söyledi.

SAVAŞ SONRASI ALTININ YÖNÜ NE OLACAK?

Savaşın sona ermesi durumunda altının yönü hakkında değerlendirmede bulunan Sarı, teorik olarak yükseliş beklendiğini ancak mevcut ekonomik yorgunluğun fiyatlamaları sınırlayabileceğini not etti.

Bunun yanında savaşın beklenenden uzun sürmesinin küresel ekonomiler üzerinde baskı yarattığını belirterek, bu etkinin önümüzdeki aylarda da hissedileceğini ifade etti.

“ALTIN TEKRAR YÜKSELİŞ TRENDİNE GİREBİLİR”

Uzman Sarı, altında yukarı yönlü hareketin güç kazanması için belirli seviyelerin üzerinde kalıcılık gerektiğini de söyledi.

Yatırımcıları uyaran Sarı, temkinli hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Gram altında da ons fiyatına paralel hareketlerin sürdüğünü ekledi.

Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunun altını çizen Sarı, kısa vadeli dalgalanmaların normal karşılanması gerektiğini söyledi.

Sarı, merkez bankalarının yeniden faiz indirimine girmesi halinde altının tekrar yükseliş trendine girebileceğini aktardı. Yatırımcıların bu süreyi dikkatle takip etmesi gerektiği konusunda uyararak sözlerini tamamladı.

