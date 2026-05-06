Hafta başında duyurulan dev iş birliği sonrası yatırımcısının yüzünü güldüren şirket, tavan serisini sürdürerek yıllık en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketin bir müttefik ülke ile imzaladığı ve envantere girecek ürün yelpazesiyle dikkat çeken anlaşma, PATEK’in global arenadaki ilk büyük hamlesi olarak kayıtlara geçti.

100.000 adet MERKÜT (FPV Kamikaze İHA) ve ALPİN insansız helikopter gibi kritik sistemleri kapsayan bu "dev paket", hisse fiyatında sert yükselişi tetikledi.

Anlaşmanın Öne Çıkan Ürünleri:

• 100.000 adet MERKÜT (FPV Kamikaze İHA)

• 10 adet ALPİN (İnsansız Helikopter)

• 25 adet DUMRUL (Mini İnsansız Helikopter)

• 500 adet DELİ (Taktik Kamikaze) ve KORGAN (Yer Destek Ünitesi)

YENİ ZİRVE 25,24 TL

Dünkü işlemleri yüzde 9,96 yükselişle 22,96 TL tavan fiyatından kapatan PATEK, bugün de hız kesmedi.

Açılışın ardından kısa sürede alıcılı seyrini güçlendiren hisse, saat 10:15 itibarıyla yüzde 9,93 değer kazancıyla 25,24 TL’ye ulaşarak tavan kilitledi.

Bu rakam aynı zamanda hissenin "yıllık en yüksek" seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Güncel Performans Verileri:

• Haftalık Değişim: Yüzde 19,28

• Aylık Değişim: Yüzde 42,44

• Yıllık Değişim: Yüzde 55,03

• İşlem Hacmi: 946,7 milyon TL (Yaklaşık 37,8 milyon lot)

BULLS YATIRIM LİDERLİK EDİYOR

Hisse üzerindeki yoğun alım iştahı, aracı kurum verilerine de yansıdı. Net alıcılar tarafında Bulls Yatırım, yüzde 24,7'lik pay ve 1,5 milyon lotu aşan alımıyla listenin başında yer alıyor.

Bulls Yatırım'ı sırasıyla Deniz Yatırım (yüzde 9,1) ve Vakıf Yatırım (yüzde 8,7) takip ediyor. İlk 5 kurumun toplam alım maliyeti ise 25,139 TL seviyesinde yoğunlaşmış durumda.

