Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla önemli bir değişim yaşanacak. Benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı verilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısı 2 TL zam gelecek.
Mevcut sistem dahilinde yapılacak olan zammın yüzde 75'lik kısmı (1,50 TL) özel tüketim vergisi (ÖTV) marjından karşılanacak.
Yapılan bu eşel mobil tarzı müdahale sayesinde 2 TL’lik toplam artışın sadece 50 kuruşu pompa fiyatlarına yansıtılacak.
Benzine, bu gece 2 TL zam bekleniyor. Bunun yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Pompaya 50 kuruş yansıyacak.— Olcay aydilek (@olcay_aydilek) May 6, 2026
7 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olacak zamlı fiyat öncesinde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar şöyle:
6 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa)
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul (Anadolu)
Benzin: 63.80 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara
Benzin: 64.91 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir
Benzin: 65.19 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL