Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı verilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısı 2 TL zam gelecek.

Mevcut sistem dahilinde yapılacak olan zammın yüzde 75'lik kısmı (1,50 TL) özel tüketim vergisi (ÖTV) marjından karşılanacak.

Yapılan bu eşel mobil tarzı müdahale sayesinde 2 TL’lik toplam artışın sadece 50 kuruşu pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Benzine, bu gece 2 TL zam bekleniyor. Bunun yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Pompaya 50 kuruş yansıyacak. — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) May 6, 2026

7 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olacak zamlı fiyat öncesinde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar şöyle:

6 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 71.72 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 63.80 TL

Motorin: 71.58 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 64.91 TL

Motorin: 72.84 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 65.19 TL

Motorin: 73.11 TL

LPG: 34.79 TL