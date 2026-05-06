Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla önemli bir değişim yaşanacak. Benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı verilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısı 2 TL zam gelecek.

Mevcut sistem dahilinde yapılacak olan zammın yüzde 75'lik kısmı (1,50 TL) özel tüketim vergisi (ÖTV) marjından karşılanacak.

Yapılan bu eşel mobil tarzı müdahale sayesinde 2 TL’lik toplam artışın sadece 50 kuruşu pompa fiyatlarına yansıtılacak.

7 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olacak zamlı fiyat öncesinde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar şöyle:

6 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 63.80 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara
Benzin: 64.91 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir
Benzin: 65.19 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.65
Gazyağı 84.92
Tüm Akaryakıt Fiyatları

